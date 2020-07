18.49 Uhr: Die Löwen werden heute übrigens von Kapitän Felix Weber aufs Feld geführt. Für den 25-Jährigen ist es der erste Startelf-Einsatz in der Liga seit Mitte Dezember. Im Anschluss verlor der Innenverteidiger seinen Stammplatz und spielte unter Michael Köllner kaum noch eine Rolle. Sein Vertrag wäre eigentlich gestern ausgelaufen, wurde aber für die erste Juli-Woche verlängert.

18.40 Uhr: Neben dem gelbgesperrten Aaron Berzel müssen die Sechzger heute auch auf Timo Gebhart verzichten. Der Mittelfeldspieler fehlt aufgrund muskulärer Probleme, selbiges gilt für Abwehrspieler Semi Belkahia.

18.31 Uhr: Für die Gastgeber geht es heute dagegen um nichts mehr. Großaspach steht bereits seit dem 35. Spieltag als Absteiger fest - nach sechs Jahren verlässt der Dorfklub die 3. Liga also wieder.

18.23 Uhr: Mit einem Sieg können die Löwen womöglich bis zum letzten Spieltag am Samstag gegen den FC Ingolstadt auf den Aufstieg hoffen - müssen dabei aber auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen. Aktuell belegt das Team von Michael Köllner mit 55 Zählern Rang sieben. Der Rückstand auf Platz vier, der heuer aller Voraussicht nach zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation berechtigt, beträgt fünf Punkte. Dazu haben die Löwen aber die deutlich schlechtere Tordifferenz - heute müssen also Tore her!