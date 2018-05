1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 Relegation: Wie Bierofka und Gorenzel die Löwen wappnen

Vor dem ersten der beiden schicksalsträchtigen Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken am Donnerstag (17.30 Uhr, BR und AZ-Liveticker) zeigen die Sechzger Einigkeit - zumindest diejenigen, die da sind. "Wir sind mit der vollen Kapelle unterwegs", erklärte Sportchef Günther Gorenzel am Nachmittag, als er aus dem Bus mit der AZ telefonierte: "Wir waren eben Mittagessen, jetzt geht's weiter nach Saarbrücken. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, alle Mann mit ins Boot zu nehmen - und das wollten die Spieler auch so. Das zeugt von unserem Zusammenhalt."