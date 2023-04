"Elton John Pops Up!": Promis feiern verrückte Brillen-Kollektion des Weltstars

Elton-John-Feeling im Ingolstadt Village: Dana Schweiger, Nicole Belstler-Boettcher, Johannes Berzl und zahlreiche weitere VIPs genießen das Opening der temporären Boutique und die Brillen-Mode des Weltstars.

Verliebt in die brandneuen Sonnenbrillen aus Elton Johns Kollektion: Nicole Belstler-Boettcher, Dana Schweiger, Johannes Berzl, Gabi Strassburger (von links).

Brauer Photos/G. Nitschke 16 Verliebt in die brandneuen Sonnenbrillen aus Elton Johns Kollektion: Nicole Belstler-Boettcher, Dana Schweiger, Johannes Berzl, Gabi Strassburger (von links).

Seine Markenzeichen sind seine extravaganten Brillen und die schrillen Bühnenoutfits: Demnächst geht Elton John auf Abschiedstournee und macht mit "Farewell Yellow Brick Road" am 27. April auch in München Station.

"Elton John Pops Up!": Großes Opening in Ingolstadt mit zahlreichen Promis

John hat eine riesengroße Fan-Gemeinde rund um den Globus: Noch bis zum 6. Mai sind die Fans des kultigen Popstars im Ingolstadt Village genau richtig. Dort erwartet sie "Elton John Pops Up!", ein exklusiver Pop-Up Store, wo die Welt des Musikers zum Leben erweckt wird. Neben Musikprodukten, Kunstwerken und etlichem mehr wird auch seine neue Elton John Eyewear-Kollektion präsentiert.

Zum großen Opening am Freitag kamen auch zahlreiche Prominente, wie zum Beispiel Unternehmerin Dana Schweiger, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Schauspieler Johannes Berzl ("Guglhupfgeschwader"), Moderatorin und "Wetterfee" Anneke Dürkopp, Influencerin Julia Haupt, Moderatorin Elke Hofmann sowie Stylist und Fashion-Experte Oliver Rauh eigens ins Village, um in die Welt von Elton John einzutauchen.

Zehn Prozent des Verkaufserlöses des Stores gehen an die "Elton John AIDS Foundation"

Auf den Weltstar selbst mussten die Gäste zwar verzichten, doch seine farbenfrohe Eyewear-Kollektion mit brandneuen Brillen und Sonnenbrillen sorgte für große Begeisterung.

Auch Musikfans kamen auf ihre Kosten – dank der im Store erhältlichen (zum Teil limitierten) Musikprodukte wie Langspielplatten und Alben, die die einzigartige Karriere des Musikers widerspiegeln. Und das alles für den guten Zweck, denn zehn Prozent des Verkaufserlöses des Stores gehen an die "Elton John AIDS Foundation."

Dana Schweiger: "Elton John macht die beste Tanzmusik"

Dana Schweiger war im Store bestens aufgehoben: "Elton John ist der Held meiner Kindheit", erzählte sie. "Ich verbinde mit ihm tolle Musik und coole Partys, denn meine Eltern haben in den 70er Jahren öfter Feste gefeiert, bei denen vor allem die Musik von Elton John lief. Er macht die beste Tanzmusik, und mein Lieblingssong von ihm ist 'Crocodile Rock'."

Nicole Belstler-Boettcher: "Elton John ist die Kultlegende aus meiner Jugend"

Sie ist vor allem Sonnenbrillen-Fan, wie sie erzählte: "In Kalifornien sind Sonnenbrillen ein Muss. Aber auch in Hamburg, wo ich derzeit lebe und wo es oft regnet, geht es nicht ohne: Dort sind Sonnenbrillen ein Zeichen der Hoffnung", meinte sie schmunzelnd.

Auch die Outfits der Gäste waren ein Hit. Viele der VIPs hatten sich in Sachen Kleidung von Elton John inspirieren lassen. Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher trug Brokatanzug und probierte dazu die Brillen an: "Ich stehe schon immer auf Brillen und Elton Johns Modelle sind ein echter Knaller. Er ist die Kultlegende aus meiner Jugend, und ich liebe seine auffällige

Mode."

Brandneue "Elton John Eyewear": Brillen-Fans fühlen sich wie im Paradies

Daheim lief früher die Musik von Elton John rauf und runter: "Auch meine Mutter ist ein großer Fan. Ihr Lieblingssong ist "Candle in the Wind", meiner "Rocketman", so die Tochter der Schauspielerin Grit Boettcher, die von ihrem Schauspiel-Kollegen Johannes Berzl begleitet wurde: "Elton Johns Musik ist unschlagbar. Und auch seine farbenfrohe Mode, die

mir gut gefällt. Ich trage nämlich gerne mal bunte Hemden."

Vor allem Brillen-Fans fühlten sich wie im Paradies, denn die neue "Elton John Eyewear" umfasst 75 verschiedene Styles – darunter auch viele extravagante Modelle: In knalligen Farben oder in klassischem Vinyl-Schwarz, mal mit getönten Gläsern oder mit barocken Prints oder typischen Schildplattmustern.

Moderatorin Elke Hoffmann: "Ich liebe auffällige Brillen"

Und sie tragen passende Namen wie "Captain Fantastic", "Honky Cat" oder "Walk of Fame". Oliver Rauh zeigte sich begeistert: "Eine gute Bandbreite", lobte er. "Vor allem die runden Modelle sind typisch Elton John. Aber alle Modelle sind durchaus tragbar. Perfekt für den Sommer und die nahende Festivalzeit."

"Ich liebe auffällige Brillen und trage heute eine aus Fensterglas", erzählte Moderatorin Elke Hofmann. "Ich werde sie aber gleich gegen eine der coolen Sonnenbrillen von Elton John austauschen."

Influencerin Julia Haupt ergänzte: "Elton John hat einen extravaganten Style, für den ich ihn bewundere. Er ist alles andere als Mainstream. In seine Sonnenbrillen-Kollektion habe ich mich auf Anhieb verliebt: Die Brillen sind perfekt für den besonderen Anlass, bei dem man auffallen darf."

Auch sie sei im Store sofort bei den Brillen hängen geblieben und habe gleich zwei Sonnenbrillen entdeckt, die ihr sehr gut gefielen, berichtete Moderatorin Anneke Dürkopp: "Mein Vater hat schon die Musik von Elton John gehört, und ich verbinde damit vor allem 'König der Löwen'."

Außerdem dabei: Künstlerin Ilse Mittermeier, Fabian Herdieckerhoff mit Karin Osenberg, DJ Ali Escobar, der an den Turntables für Stimmung sorgte, Unternehmer und Content Creator Nik Mosch, Kickboxer, Schauspieler und Model Dardan Morina, die Influencer Sohi und Elisa Malih und Ji Kim ("The Classy Cloud") und viele mehr.