Erfolgreicher als Helene Fischer? Dieter Bohlen vergleicht sich mit Schlagerstar

Aktuell dürfte wohl kein Künstler in Deutschland so erfolgreich sein wie Helene Fischer. Das scheint Dieter Bohlen jedoch anders zu sehen und vergleicht sich mit dem Superstar der Schlagerbranche.

Dieter Bohlen surft gerade nicht unbedingt auf einer Erfolgswelle. Der Poptitan hatte in der letzten Zeit mit Sexismus-Schlagzeilen zu kämpfen, lieferte sich einen öffentlichen Schlagabtausch mit Kollegin Katja Krasavice und die Quoten bei DSDS waren auch schon mal besser. Seine Tour soll bei den Verkaufszahlen hinter den Erwartungen liegen. Jetzt hat sich der Produzent und ehemalige "Modern Talking"-Sänger zu der angeblichen Konzertkrise geäußert – und sich selbst dabei mit Helene Fischer verglichen.

Karriere-Ende für Dieter Bohlen? "Ich habe internationalen Erfolg"

"Einige Klarstellungen hier mal: Natürlich ist diese Tour nicht das Ende meiner Karriere auf der Bühne. Es wird in den nächsten Jahren nur etwas anders laufen", sagt Dieter Bohlen in seiner Instagram-Story. Er wolle sich zukünftig "verstärkt" um seine Fans im Ausland kümmern. Tatsächlich feierte der 69-Jährige große Erfolge außerhalb von Deutschland, war in Russland sogar ein gefeierter Star. "Ich habe das wahnsinnige Glück, internationalen Erfolg zu haben. Da braucht ihr nur auf Spotify zu gucken, da habe ich nur mit 'Modern Talking' 5,3 Millionen Follower."

Laut eigener Aussage habe Dieter Bohlen in den letzten Jahren zwei "Krach-Nummer-Einsen" in den chinesischen Charts platziert und auch in Südamerika sei man seiner Musik nicht abgeneigt. "Es läuft im Ausland wahnsinnig für mich und das heißt auch, dass ich Tourneen im Ausland machen muss", erklärt er weiter.

Dieter Bohlen vs. Helene Fischer: "Ein Megastar in Deutschland"

Und was hat Helene Fischer damit zu tun? Eigentlich nichts, trotzdem vergleicht sich Bohlen mit der erfolgreichen Schlagersängerin. "Es wird alles etwas internationaler. Schaut euch die Helene an, die ist ein Megastar in Deutschland, hat zwei Millionen Hörer pro Monat. Aber meine Hörer kommen eben größtenteils aus dem Ausland und die muss ich natürlich mal bedienen."

Aber kann sich der Poptitan tatsächlich mit der 38-Jährigen messen? Nur zum Vergleich: Dieter Bohlen tritt mit seiner Tour "Das größte Comeback aller Zeiten" auf zwölf Konzerten auf, Helene Fischer steht mit ihrer Show 143 Mal auf der Bühne.

Trotz aller Unkenrufe scheint Bohlen seinen Weg weiterhin optimistisch zu gehen – und wird zumindest im TV dafür mit Erfolg gekrönt. Obwohl die aktuelle Staffel DSDS die letzte sein sollte, geht RTL mit dem Produzenten 2024 in eine weitere Ausgabe der Castingshow.

Ob dann mehr Zuschauer einschalten werden als bisher? In den ersten Liveshows 2023 musste sich "Deutschland sucht den Superstar" bei den Quoten der Konkurrenz "The Masked Singer" geschlagen geben. "Jetzt gibt’s eine 21. Staffel. Dieter bleibt euch immer erhalten", lautet das Fazit des Poptitanen.