Gasexplosion auf Dachterrasse: Feuerwehr-Einsatz bei Giulia Siegel

Schreckmoment für Giulia Siegel: Bei der Münchner DJane ist auf der Dachterrasse eine Gasflasche in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr musste anrücken. Was ist passiert?

Mit Freunden wollte Giulia Siegel am Ostermontag den Frühling auf ihrer Dachterrasse einweihen, sie freute sich auf ein gemütliches Zusammensein. Doch dann wurde es plötzlich gefährlich. Feuer brach aus, eine große Gasflasche drohte zu explodieren. Wie geht es der Tochter von Komponist Ralph Siegel nach dem Zwischenfall? Hat sie sich verletzt.

Gasflasche auf Terrasse von Giulia Siegel brennt – Feuerwehr muss anrücken

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Giulia Siegel vor dem Brand auf ihrer Terrasse noch gut gelaunt mit Freunden in der Münchner U-Bahn. Nur wenig später postete sie allerdings ein Video der brennenden Gasflasche und sagte: "Terrassen-Opening heute bei mir. Kleines Problem: Die Flasche brennt gerade. Wir haben schon alles weggestellt."

Eine Gasflasche fing auf dem Balkon von Giulia Siegel plötzlich Feuer. © Instagram/giuliasiegel

Die Münchner Feuerwehr bestätigte gegenüber der AZ, dass es zu einem Einsatz gekommen sei. "Auf einer Dachterrasse kam es zu einem Brand an einer Gasflasche", erklärte Brandamtmann Stefan Kießkalt. "Diese ist von alleine ausgebrannt. Von der Feuerwehr war kein Eingreifen nötig. Der Einsatz dauerte mit Hin- und Rückfahrt 25 Minuten."

Giulia Siegel: "Ich habe eine Gasexplosion überlebt"

Doch wie gefährlich die Situation tatsächlich war, ist Giulia Siegel erst später bewusst geworden, wie sie in einer weiteren Instagram-Story berichtete. "Ich habe heute einen neuen Geburtstag zu feiern, ich habe gestern eine Gasexplosion überlebt", sagte sie dazu. "Ich habe heute Morgen erst geschnallt, wie gefährlich das war." Es sei zu einer Stichflamme von zwei bis drei Metern Länge gekommen, die Promi-Tochter wurde dabei am Unterarm verletzt. "Leichte Verbrennungen habe ich hier, aber alles halb so wild." Am Dienstagabend zeigte sie sich aber wieder gut gelaunt mit Freunden und verfolgte die Pleite von FC Bayern gegen Manchester City.