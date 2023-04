Prince Damien in München angespuckt: Jetzt spricht der Sänger in der AZ

Vor wenigen Wochen hatte Prince Damien einen Vorfall öffentlich gemacht, bei dem er von einem Unbekannten "angespuckt, beleidigt und bedroht" wurde. Jetzt hat der ehemalige DSDS-Gewinner mit der AZ darüber gesprochen, wie es ihm geht.

Wie mag es jemandem gehen, der wie aus dem Nichts und ohne triftigen Grund von einem Unbekannten attackiert wird? Diese bedrohliche Situation hat Prince Damien Ende März in München erlebt. Der Vorfall bewegt den Sänger und Entertainer noch immer, wie er der AZ erklärt.

Attacke gegen Prince Damien: "Ich hatte einen Glücksengel"

Zu Beginn des zufälligen Treffens glaubte Prince Damien noch, dass es sich bei dem aggressiven Mann um einen Fan handle, der ein Selfie mit dem DSDS-Star machen wolle. Doch wie in einem Clip, , zu sehen ist, eskalierte die Situation schnell. Der Unbekannte spuckte gegen die Scheibe des Busses, in welchem Prince Damien saß, schlug mehrfach dagegen und brüllte: "Ich fi*** deine Mutter, du Hu***sohn."

Der Sänger ist nach wie vor geschockt von dem Vorfall. "Momentan bewegt mich immer noch, dass ich kürzlich in München angespuckt, beleidigt und bedroht wurde. Der Mann stand vor einem Bus, in dem ich saß, spuckte und schlug gegen die Scheibe", sagt Prince Damien im Gespräch mit der AZ. "Ich schätze sehr, dass ich meinen Glücksengel da hatte und der junge Herr nicht so übergriffig wurde, reinzukommen."

Prince Damien in Sorge: "Frage mich, ob sowas noch mal passiert"

Für den ehemaligen Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" ist die Situation glimpflich ausgegangen, der junge Mann zog nach seiner Attacke vor dem Bus weiter. Doch Prince Damien macht sich Sorgen um die Zukunft, wie er der AZ berichtet: "Ich frage mich aber, warum ich das erleben musste und ob sowas noch mal passiert oder ob es eskaliert."

Er wolle sich durch das Erlebte jedoch nicht verunsichern lassen. "Trotz allem bin ich positiv gestimmt und hoffe, dass Derartiges nicht anderen passiert, die ausländischer Herkunft oder anderer Religion sind oder ein offenes queeres Leben führen wie ich", sagt er dazu. "München ist für mich ein Stück Heimat. Kraft schöpfe ich aus den Besuchen bei meiner Oma – mit ihr bin ich täglich in Kontakt."