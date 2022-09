Wahl am Wochenende: Bayerns Linken-Chef Ates Gürpinar hört auf

Am Wochenende wählt die Linke im Freistaat ihre neuen Landesvorsitzenden, Ates Gürpinar wird jedoch nicht mehr antreten. In der AZ erklärt er die Gründe dafür.

München - Nach sechs Jahren an der Spitze der bayerischen Linkspartei tritt Landessprecher Ates Gürpinar am Wochenende nicht mehr zur Wahl an. "Ich war zehn Jahre auf der Landesebene aktiv, zunächst als Pressesprecher, dann als Geschäftsführer, schließlich als Landessprecher. Das reicht", sagt er im AZ-Interview.

"Viele tun immer so, als seien sie unersetzlich. Das ist man als Mensch, vielleicht als Person, aber nicht in einer Funktion." Gürpinar ist seit 2021 Mitglied des Bundestages und einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Linken auf Bundesebene. "Aber nun gibt es doch einige Aufgaben auf Bundesebene – als Abgeordneter und stellvertretender Parteivorsitzender – für die ich noch mehr Zeit brauche und die ich gut ausfüllen möchte", sagt er über die Gründe für seinen Rückzug.

Ex-SPDlerin Rupp tritt an

Neben der aktuellen Co-Landeschefin Kathrin Flach Gomez wird bei der Wahl am Sonntag die frühere Sozialdemokration Adelheid Rupp ihren Hut in den Ring werfen. Gürpinar: "Dass nun mit Adelheid Rupp eine ehemalige stellvertretende Vorsitzende der SPD antritt, die jahrelang von links den Bayerischen Landtag aufgemischt hat, das finde ich klasse. Sie ist von Beruf Anwältin – und von Herzen Anwältin für die Menschen in dem Lande."

