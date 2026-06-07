Die Feiern unter freiem Himmel sind nicht nur bei Einheimischen beliebt. Auch viele Münchner lassen sich dort gerne blicken.

Die Vorfreude auf die jährlich stattfindenden Waldfeste rund um den Tegernsee – sie steigt bei vielen Fans. Schon bald können sie für die beliebten, von den hiesigen Vereinen organisierten Feiern ihr Dirndl oder ihre Lederhose aus dem Schrank holen.

Tracht ist bei den für gewöhnlich auch von vielen Münchnern gern besuchten Waldfesten natürlich keine Pflicht, passt aber bestens hierher. Motto: Sehen und gesehen werden.

"Die Waldfeste sind für den Tegernsee das, was für München das Oktoberfest ist", fasst es die Tegernseer Tal Tourismus GmbH kurz und bündig auf ihrer Homepage zusammen. Dort sind für die gängigen, von den Vereinen ausgerichteten Waldfeste die anberaumten Termine aufgeführt. Jedes der Waldfeste hat dabei seinen eigenen Charme.

Waldfest des FC Real Kreuth

Los geht's am 12. und 13. Juni mit dem Waldfest des FC Real Kreuth (am Waldfestplatz Kreuth am Leonhardstoanahof, Raineralmweg 20). Unter freiem Himmel trifft man sich bei Blasmusik, Bier, Hendl und Radi.

Das Fest beginnt am Freitag (12. Juni) um 17 Uhr sowie am Samstag (13. Juni) um 15 Uhr. Gefeiert werden darf bis zum Abend. Ab 23 Uhr gibt es einen Shuttlebus-Service rund um den Tegernsee. Nun hofft man auf gutes Wetter. Mögliche Ersatztermine: 19. und 20. Juni.

Waldfest des TSV Bad Wiessee

Zünftige Wiesseer Blasmusik, Hendl, Tegernseer Bier und Steckerlfisch sowie Auftritte der Goaßlschnalzer und des Wiesseer Spielmannszugs erwartet die Besucher beim Waldfest des TSV Bad Wiessee am Wochenende vom 19. und 20. Juni, wie es in der genannten Terminübersicht heißt.



Gefeiert wird an der Hubertusstraße (beim Kurpark Abwinkl) in Bad Wiessee. Das Waldfest am Freitag (19. Juni) startet um 17 Uhr und am Samstag (20. Juni) um 15 Uhr. Verschiebetermine (bei schlechtem Wetter): 10. und 11. Juli.

Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee

Das Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee ist für den 21. Juni anberaumt – bei der Gebirgsschützenhütte (Valepper Straße 57) in Rottach-Egern. Los geht es an dem Sonntag um 10 Uhr. Auf dem Programm steht eine „Feldmesse in Enterrottach“ mit anschließendem Festbetrieb mit der Blaskapelle der Gebirgsschützen-Kompanie Tegernsee, den Rottacher Goaßlschnalzern, den Tegernseer Alphornbläsern und der Jugendgruppe der Wallberger. Ersatztermin bei schlechtem Wetter: 12. Juli.

Trachten-Waldfest der Hirschbergler

Das Trachten-Waldfest der Hirschbergler mit viel Blasmusik und Trachtentänzen ist – am Fuß des Wallbergs (Wallbergstraße 4 ) – bei stabilem Wetter für den 28. Juni ab 10 Uhr anberaumt. Ausweichtermin für die Feier unter freiem Himmel ist der 5. Juli und damit ebenfalls ein Sonntag.

Waldfest vom Skiclub Bad Wiessee

Das Waldfest vom Skiclub Bad Wiessee mit Barbetrieb ist laut der genannten Übersicht heuer für den 3. und 4. Juli anberaumt. Am Freitag (3. Juli) soll das Fest demnach um 17 Uhr losgehen, am Samstag (4. Juli) um 15 Uhr. Gefeiert wird beim Kurpark Abwinkl an der Hubertusstraße. Verschiebetermin bei schlechtem Wetter: 5. Juli.

Waldfest des Skiclubs Kreuth

Auch auf das Waldfest vom Skiclub Kreuth (Raineralmweg 20), wo Trachtentänze, Schuhplattler und Goaßlschnalzer nicht fehlen dürfen, freuen sich schon viele. Anberaumt ist dafür das Wochenende vom 10. Juli (ab 17 Uhr) und 11. Juli (ab 15 Uhr). Sollte das Wetter nicht mitspielen, sind laut der Übersicht als mögliche Ausweichtermine der 12. 17. oder 18. Juli angegeben.

Waldfest der Tegernseer Vereine

Auf geht’s zum traditionellen Waldfest der Tegernseer Vereine im Schmetterlingsgarten vor dem Schloss Tegernsee vom 17. und 19. Juli. Zu trinken gibt es Tegernseer Bier, zu essen Steckerlfisch, Hendl oder Würstl. Am Freitag (17. Juli) ist der Beginn um 17 Uhr, am Samstag und Sonntag (18. und 19. Juli) jeweils um 15 Uhr. Später geht es zum Ratschen an die Bar. Als Ausweichtermin bei ungünstiger Witterung ist das darauffolgende Wochenende (24., 25. und 26. Juli) angegeben.

Trachten-Waldfest der Leonhardstoana

Das Trachten-Waldfest der Leonhardstoana (am Raineralmweg 18 in Kreuth) soll heuer am Sonntag, 26. Juli, stattfinden. Gemütlich sitzen und ratschen könne Besucher in familiärer Atmosphäre ab 10 Uhr. Zu essen gibt es Hendl oder Radi, und natürlich spielt auch bei diesem Waldfest die Musik. Als Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist der 2. August anberaumt.

Waldfest vom Ski-Club Rottach-Egern

Am 31. Juli sowie am 1. August folgt das traditionelle Skiclub-Waldfest am Waldfestplatz Lori Feichta in Rottach-Egern. Beginn am Freitag (31. Juli) ist um 17 Uhr und am Samstag (1. August) um 15 Uhr. Die Blaskapelle Rottach-Egern sorgt für Unterhaltung. Besonders hervorzuheben sei hier zudem die Bar, wo unter freiem Himmel auch zu späterer Stunde weitergefeiert werden kann. Ersatztermine bei schlechtem Wetter: 7. und 8. August.

Immer wieder etwas Besonderes: Ein Sommertag am Tegernsee. Auch die Feiern drumherum zählen für viele Besucher dazu. © Ulrich Wagner/Imago

Waldfest des Trachtenvereins Bad Wiessee

Weiter geht’s mit dem Waldfest vom Trachtenverein Bad Wiessee an der Hubertusstraße (beim Kurpark Abwinkl) am Sonntag, 2. August (mit Ausweichtermin am 9. August), wo man sich auf zünftige Musik und Tanzvorführungen vom Trachtenverein Bad Wiessee freuen darf. Das Waldfest beginnt um 10 Uhr.

Waldfest des Skiclubs Ostin

Im August neigt sich die Saison der Tegernseer Waldfeste dem Ende entgegen – doch nicht, bevor am Ödberg in Ostin (Angerlweber 3 in Gmund) vom 6. bis 8. August noch einmal ausgiebig gefeiert werden darf. Veranstaltet wird das Waldfest vom Skiclub Ostin. Los geht es am Freitag (6. August) um 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag (7. und 8. August) jeweils um 17 Uhr.

Freuen können sich die Besucher anderem auf die Auftritte von Trachtengruppen und Goaßlschnaltzern. Wer mag, begibt sich zu späterer Stunde an die Waldbar. Ausweichtermine bei schlechtem Wetter: 9. und 10. August.

Trachtenwaldfest der Wallberger

Das Trachtenwaldfest der Wallberger soll laut der genannten Übersicht zudem – bei stabilem Wetter – am 9. August (Waldfestplatz Lori Feichta) stattfinden. An dem Sonntag geht es um 10 Uhr los mit einem Frühschoppen. Ab 14 Uhr starten dann die Vorführungen. Als möglicher Ausweichtermin bei ungünstiger Witterung sind demzufolge zudem der 15. oder 16. August genannt. Weitere Informationen unter https://www.tegernsee.com/waldfeste