Söder würdigt Soldatinnen und Soldaten zum Veteranentag

Erstmals werden in Deutschland Veteranen der Bundeswehr mit einem nationalen Gedenktag geehrt. Ministerpräsident Söder bezeichnet ihren Einsatz als "wichtiger denn je".

München

Ministerpräsident Markus Söder hat anlässlich des ersten Nationalen Veteranentags auf die Bedeutung von Soldatinnen und Soldaten hingewiesen. "Gerade in bewegten Zeiten ist der Einsatz für unser Land und unsere Werte wichtiger denn je. Danke an alle Veteranen für Mut, Haltung und Engagement im Dienst für unser Land", teilte der CSU-Politiker auf der Plattform X mit. Der Dienst der Veteranen verdiene Respekt und Anerkennung – "heute und an jedem Tag".

An diesem Sonntag werden erstmals aktive und frühere Soldaten der Bundeswehr mit einem Nationalen Veteranentag für ihren Dienst gewürdigt. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) ist Schirmfrau des Nationalen Veteranentags, den der Bundestag vor gut einem Jahr beschlossen hatte. Als Datum wurde der 15. Juni festgelegt. Künftig soll der Tag jährlich am Wochenende vor oder nach diesem Datum gefeiert werden.

Rund zehn Millionen Deutsche leisteten Wehrdienst

Nach jahrelangen Diskussionen, wer als Veteran anzusehen sei, wählte Deutschland den weitestmöglichen Begriff. Als Veteranin oder Veteran gilt nun fast jede Soldatin und jeder Soldat - aktive und frühere, sofern sie ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. Etwa zehn Millionen Deutsche haben Wehrdienst geleistet oder waren Berufs- oder Zeitsoldaten, etwa 500.000 Männer und Frauen waren im Einsatz.

Außer in Berlin wird der Veteranentag bundesweit in vielen Städten und an Bundeswehr-Standorten gefeiert. In Bayern erhalten am Sonntag alle Veteranen der Bundeswehr freien Eintritt in die staatlichen Schlösser und Gärten. Auf Anweisung von Ministerpräsident Söder werden zudem alle staatlichen Dienstgebäude beflaggt. Die Gemeinden, Landkreise, Bezirke und übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurden gebeten, in gleicher Weise zu verfahren.