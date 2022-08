Söder und Merz besuchen Atomkraftwerk Isar 2

Vor dem Hintergrund der Debatte um längere Atomlaufzeiten besuchen CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder am Donnerstag das Kraftwerk Isar 2 bei Landshut in Bayern. Sie wollen sich ein Bild über die aktuelle Lage machen und anschließend ein Statement (13.00 Uhr) abgeben, wie die Staatskanzlei in München mitteilte. Begleitet werden Merz und Söder von zwei bayerischen Ministern: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler).

03. August 2022 - 19:20 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, nimmt an der letzten bayerischen Kabinettssitzung vor der Sommerpause teil. © Peter Kneffel/dpa