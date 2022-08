Söder trifft Amtskollegen: Energieversorgung im Vordergrund

Bei Treffen mit drei seiner Amtskollegen will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in den nächsten Tagen und Wochen Wege ausloten, um die Energieversorgung in Bayern zu verbessern. "Die Zukunft der Energieversorgung liegt in engen Partnerschaften - vor allem länderübergreifend", betonte Söder vorab.

25. August 2022 - 11:58 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild