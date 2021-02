Söder schon mehrfach gegen Corona geimpft? Fake-News auf Facebook

Auf Facebook werden Bild-Collagen geteilt, auf denen Markus Söder angeblich gegen Corona geimpft wird - mehrmals und zu früh. Doch dabei handelt es schlicht um Fake-News.

München - Ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon gegen das Coronavirus geimpft? Nein, natürlich nicht - obwohl das unter anderem auf Facebook behauptet wird.

In dem sozialen Netzwerk machen in den , die Söder zeigen, der sich impfen lässt – und zwar angeblich bereits mit jedem Impfstoff, der auf dem Markt ist.

Söder lässt sich regelmäßig impfen - aber noch nicht gegen Corona

Was richtig ist: Die Bilder zeigen Markus Söder, der sich impfen lässt. Allerdings nicht gegen Covid-19, sondern gegen andere Krankheiten, wie etwa die Grippe. Dagegen lässt sich Söder regelmäßig impfen, gern öffentlichkeitswirksam und gern von seiner ehemaligen Gesundheitsministerin (jetzt Europaministerin) Melanie Huml, die selber Ärztin ist.

Alle Bilder der oben verlinkten Collage lassen sich sogar genau datieren und verorten: Bild 1 stammt aus dem Mai 2020, Söder hat es – mit den Worten: "Zecken-Schutzimpfung mit Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU): Impfen schützt. Bayern ist Zeckengebiet – eine Impfung kann schlimmste Krankheiten verhindern. Deshalb bitte regelmäßig auffrischen. Wir wollen keine Impfpflicht, aber niemand braucht Angst vorm Impfen zu haben."

Das zeigen die Söder-Bilder wirklich

Bild 2 stammt aus dem Jahr 2019, dieses hatte Söder . "Schutzimpfung vor Grippe: Die Grippe wird oft unterschätzt und kann schwere Folgen haben. Die Impfung bietet dagegen alle Jahre wieder guten Grundschutz. Deshalb meine Empfehlung: Jetzt noch Impfen lassen!", schrieb er dazu. Von solchen Grippe-Impfungen stammen auch die , 5, 6 (hier unser Bericht), und 7. Auf Bild 4 sieht man Söder bei einem Termin zur Impfung gegen die Schweinegrippe.

Dass sich Söder gegen Corona impfen lässt, dürfte klar sein - allerdings erst dann, wenn er auch gemäß der Impfpriorisierung ordnungsgemäß an der Reihe ist. Als Ministerpräsident gehört Söder in die Kategorie der Personen mit erhöhter Priorität (§ 4 Coronavirus-Impfverordnung). Diese sind voraussichtlich im Frühsommer an der Reihe.