CSU dementiert Falschnachricht über Söder-Urlaub an Silvester: "Bösartiger Unfug"

Im Netz kursieren Falschmeldungen, wonach Ministerpräsident Markus Söder über Silvester Party gemacht habe. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat dafür kein Verständnis.

München - Im Netz geistern Meldungen durch einschlägige Gruppen auf Telegram und Facebook, die von einem angeblichen Söder-Urlaub über Silvester auf Borkum berichten.

Party anstatt Lockdown? Die Informationen kämen angeblich direkt "von seinem Sohn" und seien auch "innerhalb der CSU einzelnen Personen bekannt", heißt es etwa in einem entsprechenden Facebook-Beitrag.

Fake-News über angeblichen Söder-Urlaub

Korrekt freilich ist diese vermeintliche Exklusiv-Info nicht: Der Urlaub ist niemandem bekannt, denn er hat nicht stattgefunden. Die Fake-News sind hingegen sehr wohl bekannt.

CSU-Generalsekretär Markus Blume twitterte einen Screenshot der Nachricht und dementierte mit den Worten: "So ein bösartiger Unfug wird von Verschwörungstheoretikern und Querdenkern verbreitet. Fakt ist: Ministerpräsident Markus Söder war an Silvester daheim in Nürnberg - und in seinem ganzen Leben noch nicht auf Borkum."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Es ist nicht die erste Falschmeldung solcher Art. Im Dezember hatten mehrere AfD-Politiker ein vermeintliches Glühwein-Treffen von Söder mit seinen Ministerpräsidenten-Kollegen verbreitet. Auch damals handelte es sich um eine Falschmeldung: Das Bild stammt aus dem Jahr 2019.