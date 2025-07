Söder fordert EU-Machtwort im Streit um Blockabfertigung

Wenn in Tirol Lastwagen nur per Blockabfertigung über die Grenze gelassen werden, bricht in Bayern regelmäßig der Verkehr zusammen. Für Markus Söder ist das ein EU-Problem.

dpa | 10. Juli 2025 - 10:06 Uhr

In Wien trifft CSU-Chef Söder nach eigenen Worten mit Kanzler Stocker einen Freund – doch trotz der engen Beziehungen zwischen Wien und München, bleibt der Dauerstreit um die Blockabfertigung. © Peter Kneffel/dpa