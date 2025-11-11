Bei der "Fastnacht in Franken" sorgt sie mit ihren Kostümen für einen Hingucker: Katharina Schulze. Bald darf sich die Grünen-Politikerin einen ganz besonderen Orden umhängen.

Katharina Schulze ist die künftige Trägerin des Schlappmaulordens - hier ist sie verkleidet als Taylor Swift. (Archivbild)

Ihre Kostüme beim Frankenfasching sorgen für Gesprächsstoff, im Landtag tritt Katharina Schulze energisch und redegewandt für ihre Ziele ein: Für ihre unvergleichlich lockere Zunge und Wandlungsfähigkeit erhält die 40 Jahre alte Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag den Schlappmaulorden der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG). Das teilte der Verein mit. Die Verleihung ist traditionell am Rosenmontag – das ist dieses Mal der 16. Februar 2026.

Zuletzt hatte die Komikerin Ines Procter den Preis entgegengenommen. Seit 1989 zeichnen die Kitzinger Narren Prominente mit dem Bronzeguss aus, die durch "eine gar trefflich lockere Zunge und ein schlagkräftiges Wort" in Erscheinung treten.

Narrenkappe gibt es obendrauf

Der einer Maske nachempfundene Orden wird traditionell zur Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft überreicht. Der Preis ist undotiert, dafür gibt es zusätzlich zum Bronzeguss eine Narrenkappe sowie die lebenslange Ehrenmitgliedschaft in der KiKaG.

Den Schlappmaulorden trugen bisher unter anderem die Politiker Markus Söder (CSU), Barbara Stamm (CSU), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gregor Gysi (Linke), aber auch Prominente jenseits der Politik wie der Komiker Michl Müller.