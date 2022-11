Rechte Tendenzen in der Esoterik-Szene? "Es gibt auffällige Schnittmengen"

Sektenbeobachtern zufolge gibt es in der Esoterik-Szene immer stärkere antisemitische und rechte Tendenzen. Wie völkisches Denken zwischen Ökologie, Ufologie und "Querdenkern" gedeiht.

München - Rechte Esoteriker haben ihre eigenen Kirchen, ihre eigenen Familienlandsitze und ihre eigene "Germanische Neue Medizin". Und es ist kein Zufall, dass bei der "Querdenken"-Bewegung Naturheil-Fans neben strammen Nazis aufmarschieren, sagt Matthias Pöhlmann.

In seinem Buch "Rechte Esoterik - Wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen" beschreibt er, wie Esoteriker die Sozialen Medien mit ihren Botschaften überfluten und in der "Querdenken"-Szene an Einfluss gewinnen.

Mit der AZ spricht er über codierten Antisemitismus, russische Märchenromane und selbst ernannte Aufklärer, die Verschwörungstheorien existenziell werden lassen.

Sektenbeobachter Matthias Pöhlmann. © picture alliance/dpa

Verschwörungsspiritualität vereint Esoteriker, Impfgegner und Rechstextreme

AZ: Herr Pöhlmann, Impfgegner, Rechtsextreme und "Reichsbürger" marschieren vereint bei den "Querdenken"-Demos. Plötzlich war noch Platz für Esoteriker, Hippies und Gurus. Was hält diese Menschen im Kern zusammen?

Matthias Pöhlmann: Es gibt bei ihnen sehr auffällige ideologische Schnittmengen.

Und die wären?

Es gibt übersetzt aus dem Amerikanischen einen Begriff dazu: die Verschwörungsspiritualität. Zunächst muss man wissen, dass Verschwörungstheorien und Esoterik ein Zwillingspaar bilden. Sie sind geprägt von drei Grundauffassungen. Erstmal ist nichts so, wie es scheint. Es gibt sozusagen eine Alternativwirklichkeit. Zweitens: Es gibt keine Zufälle, alles ist erklärbar. Und drittens hängt alles mit allem zusammen. Letzteres ist der ideologische Brückenkopf in die Esoterik-Szene.

Inwiefern?

Wenn wir in der Esoterik-Szene nachsehen, ist jedes Ereignis und jede Krankheit erklärbar, sei es durch Fehlverhalten, falsches Denken oder Versäumnisse im früheren Erdenleben. Die Stichworte: Karma und Reinkarnationsvorstellungen. Da gibt es eine enorme Passung.

Verschwörungstheorien bieten einfache Erklärungsmuster

Warum haben Verschwörungstheorien so einen großen Einfluss auf die Szene?

Während der Corona-Pandemie hat es einen massiven Kontrollverlust in unserer Gesellschaft gegeben. Solche Krisenzeiten rufen förmlich nach einer Erklärung. Verschwörungstheorien bieten dafür einfache Erklärungsmuster mit typischem Schwarz-Weiß-Denken. Das Problematische dabei ist, dass sie gleichzeitig auch eine Sündenbocktheorie präsentieren. Solches Denken konnten wir bei den Corona-Protesten und in den Sozialen Medien beobachten. Dort sind antisemitische Verschwörungsmythen wieder in codierter Form aufgetaucht, wenn etwa von den Globalisten die Rede ist.

Das erinnert an die Verschwörungstheorie um die jüdische Weltfinanzelite . . .

Quellen dazu, wie etwa die Protokolle der Weisen von Zion, die alle Fälschungen sind, dienten schon den Nationalsozialisten als Rechtfertigung. Interessant ist, dass diese Protokolle wieder erneut in Argumentationsfiguren von rechten Esoterikern auftauchen.

"Rechtsextreme versehen sich mit einem bürgerlichen Anstrich"

Auf den "Querdenken"-Demos geht es teils sehr farbenfroh zu, es gibt Plakate, die Liebe und Freiheit für alle fordern. Rechtes Couleur will man dort hingegen nicht gesehen haben.

Es dient der Verschleierung, wenn man sagt: "Nein, auf diesen Demos habe ich keine Nazis gesehen." Man hat immer noch dieses Klischeebild von Menschen mit Glatze und Springerstiefeln im Kopf. Aber wir wissen seit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag, dass sich die Rechtsextremen mit einem bürgerlichen Anstrich versehen. Das Problem ist, dass von den Demonstranten keine geistigen Abstandsregeln eingehalten werden. In dem Moment, wo man Seite an Seite mit Rechtsextremen und Reichsbürgern marschiert, wird man als Teil der Szene wahrgenommen.

Angst, dass der "Querdenken"-Szene die Themen ausgehen, muss man nicht haben, oder?

Die Themen sind mittlerweile austauschbar geworden. Jetzt spielt der Ukraine-Krieg eine Rolle, die Inflation, die Energiekrise. Antidemokratische Kräfte versuchen, die Wunden in unserer Gesellschaft offen zu halten.

"Wladimir Putin ist die ideale Projektionsfläche"

Zuletzt sah man auch viele prorussische Plakate und Russlandfahnen bei den Montagsdemos. Wie erklären Sie sich den Einfluss des autokratischen Machthabers Wladimir Putin auf die Szene?

Der Putinismus ist schon länger Thema in dieser Szene. Diese Verherrlichung findet aber nicht bei allen Rechten oder Rechtsextremen statt, jedoch habe ich den Eindruck, dass man letztendlich dieses geschlossene System Russlands bewundert und unser pluralistisches System beseitigen möchte. Da ist Putin die ideale Projektionsfläche. Dieses Denken ist in der "Querdenken"-Szene stark verankert, bei den Protesten wird die Putin-Faszination auch gefördert. Maßgeblicher Treiber dieser Ideologie ist Jürgen Elsässer mit seinem rechtsextremistischen "Compact"-Magazin, der aus seiner Putin-Verehrung keinen Hehl macht.

In den Sozialen Medien tummeln sich sogenannte freie Medien, die die "Querdenken"-Bewegung am Laufen halten. Ist das Verbreiten von Verschwörungen lukrativ?

Es gibt Akteure, die bewusst digitale Kanäle für sich nutzen, auch aus der rechts-esoterischen Szene. Man schmückt sich dort mit Seriosität, zum Beispiel Robert Stein mit seinem Kanal "Stein-Zeit". Oder Jo Conrad mit "Bewusst-TV", der in der reichsbürger-ideologischen Szene tätig ist. Eine Gruppe, die unterschätzt wird, ist die Organische Christus Generation von Ivo Sasek, der die Plattform "Kla.TV" ("Klagemauer-TV") ins Leben gerufen hat und dort massiv Verschwörungserzählungen und Fake-News verbreitet. Die Formate wirken auf den ersten Blick sehr professionell, aber klar ist, dort geht es um eine Strategie der Verunsicherung. Menschen in die Irre zu führen, ist für einige sicher eine Art Geschäftsmodell. Es gibt aber auch die Überzeugten, die sich als große Aufklärer sehen. Das ist schwierig zu unterscheiden.

Die Beziehungen dieser Formate reichen bis in die Bundespolitik . . .

Im Mai 2019 hatte die AfD-Bundestagsfraktion zu einer ersten "Konferenz der freien Medien" eingeladen. Gemeint waren damit nicht die öffentlich-rechtlichen Sender und die Qualitätspresse. Anzutreffen war das Who-is-who auch aus der rechts-esoterischen Szene – unter anderem das "Compact"-Magazin, "Kla.TV" und "Die Unbestechlichen" von Jan Udo Holey alias Jan van Helsing. Holey war ein antisemitischer, esoterischer Bestsellerautor Anfang der 1990er Jahre, der jetzt unter die Verleger gegangen ist. In seinem Verlag sind während der Pandemie mehrere Titel erschienen, auch das Buch "Lockdown", das zum Lesestoff von Attila Hildmann zählt.

Welche rechten Esoteriker haben den größten Einfluss auf die "Querdenken"-Szene?

Wenn man den Werdegang des "Querdenken"-Initiators Michael Ballweg verfolgt, den man durch Recherchen aufdröseln kann, erkennt man dessen Faible für Esoterik. Ballweg bekennt sich zu Dr. Joe Dispenza, Esoterikguru aus den USA. Dispenza wiederum ist der große Lehrer von Erich Hambach, der den Hambacher Kulturförderverein gegründet hat. Der Verein organisierte im September im Bad Aiblinger Kurhaus Auftritte des Verschwörungstheoretikers Daniele Ganser. Hambach ist ebenfalls ein verschwörungsideologischer Publizist, der wiederum seitenweise Jan van Helsing in seinem Buch zitiert. Diese ganzen personellen Vernetzungen sind sehr interessant.

Familienlandsitz der Anastasia-Bewegung im Allgäu

Im Zusammenhang mit rechten Esoterikern stößt man auf Sekten und Psychogruppen. Welche davon sind in Bayern aktiv?

Neben der Organischen Christus Generation ist die Anastasia-Bewegung mit dem Mutterhof von Robert Briechle im Unterthingau im Allgäu ein prominentes Beispiel. Die Ideologie fußt auf einer zehnteiligen Fantasyromanreihe des russischen Unternehmers, Esoterikers und Autors Wladimir Megre. Zur Erklärung: Der Anastasianismus tritt nicht als geschlossene einheitliche Bewegung auf.

Sondern ?

Das Zauberwort heißt Familienlandsitze. Ein ein Hektar großes Grundstück soll für Anhänger der Anastasia-Bewegung zur Selbstversorgung dienen. Dort weckt man nach außen den Schein des harmlosen Ökobauers. Doch neben dem Lesekult zur Märchengeschichte, die nur Fassade ist, wird das in Megres Büchern entfaltete antisemitische, rechtsextreme und antidemokratische Gedankengut in die Praxis umgesetzt. Recherchen haben ergeben, dass Betreiber solcher Familienlandsitze Kontakte in die rechtsextreme Szene pflegen. Es gibt bereits offiziell 18 solcher Familienlandsitze in Deutschland, inoffiziell aber sicher mehr.

Hat Robert Briechle ähnliche Verbindungen?

Briechle hat sich kürzlich mit Martin Laker von der "Akademie Engelsburg" getroffen, der maßgeblich an der Vernetzung von Anastasia-Aktivitäten beteiligt ist. Bei Lakers Akademie sind klare "QAnon"-Bezüge feststellbar.

Sie haben Wladimir Megre auf der Buchmesse getroffen. Was ist er für ein Mann?

Er ließ sich feiern wie ein Popstar. Megre zeigte massenhaft Bilder von Familienlandsitzen in Russland. Sein neuer Ausgangspunkt war, dass diese Familienlandsitze das probate Mittel gegen den Klimawandel sind. Fragen zum Thema Schulgründungen wollte er hingegen nicht beantworten.

Akademie in Weilheim möchte russische Pädagogik verbreiten

Wie schätzen Sie die Entwicklung in der Freilerner-Szene ein?

Die neuesten Akteure sind die "Kids of Bliss" und die Schetinin-Pädagogik, die in der Anastasia-Buchreihe als leuchtendes Beispiel erwähnt wird. In Weilheim gibt es eine Akademie, die die Schetinin-Pädagogik im deutschsprachigen Raum verbreiten will. Wenn man auf die Homepage geht, findet man auch ein Grußwort von Wladimir Putin. Absolventen, so steht es dort übrigens, steht einer großen Karriere in der russischen Armee nichts im Wege. Ricardo Leppe von "Wissen Schafft Freiheit" vernetzt sich derzeit stark in Baden-Württemberg und Bayern.

Sie haben Leppe mehrmals als rechten Esoteriker bezeichnet.

Was er jedes Mal empört zurückwies. Aber die Fakten sind erdrückend. Leppe ist ein sympathisch wirkender Österreicher, der sich als Gedächtnistrainer und Zauberkünstler vorstellt und sagt, es würde ausreichen, wenn Kinder maximal eine bis zwei Stunden am Tag lernen. Er macht Werbung für die Anastasia-Buchreihe und die antisemitische "Germanische Neue Medizin" von Ryke Geerd Hamer. Hamer, inzwischen verstorben, ging davon aus, dass Krebs durch ein Schockerlebnis ausgelöst wird. Er hat sich von der evidenzbasierten Medizin radikal distanziert und immer wieder gegen die jüdische Schulmedizin gehetzt. Jetzt firmiert das alles neu unter dem Begriff "Biologisches Heilwissen". Dazu gab es übrigens bereits Vorträge an einer Musikschule in München. Zunächst über die neuen Lernmethoden von Ricardo Leppe, ein weiterer dann über "Biologisches Heilwissen". Man sieht also den Zusammenhang und wie diese Thematiken direkt in der Mitte der Gesellschaft platziert werden.