AZ-Plus

Passau bekommt neuen OB via Stichwahl

In Passau gibt es einen Wechsel auf dem Oberbürgermeister-Sessel. Ob die Stadt in SPD-Hand bleibt, ist noch ungewiss.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
In Passau gibt es bei der Kommunalwahl eine Stichwahl zwischen den Kandidaten von SPD und CSU. (Archivbild)
In Passau gibt es bei der Kommunalwahl eine Stichwahl zwischen den Kandidaten von SPD und CSU. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Seit 18 Jahren ist die Stadt Passau SPD-geführt. Nun hat erneut ein Sozialdemokrat die meisten Stimmen erzielt: Andreas Rother kam nach vorläufigem Ergebnis auf 33,7 Prozent - damit muss er in die Stichwahl. Auf dem zweiten Platz lag Armin Dickl für die CSU mit 20,3 Prozent. Die drittmeisten Stimmen erzielte Holm Putzke (FDP). Die Wahlbeteiligung lag bei 55,3 Prozent.

Amtsinhaber Jürgen Dupper (SPD), der seit 2008 Oberbürgermeister der Drei-Flüsse-Stadt ist, war nicht zur Wiederwahl angetreten.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.