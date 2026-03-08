Passau bekommt neuen OB via Stichwahl

In Passau gibt es einen Wechsel auf dem Oberbürgermeister-Sessel. Ob die Stadt in SPD-Hand bleibt, ist noch ungewiss.

In Passau gibt es bei der Kommunalwahl eine Stichwahl zwischen den Kandidaten von SPD und CSU. (Archivbild)

Seit 18 Jahren ist die Stadt Passau SPD-geführt. Nun hat erneut ein Sozialdemokrat die meisten Stimmen erzielt: Andreas Rother kam nach vorläufigem Ergebnis auf 33,7 Prozent - damit muss er in die Stichwahl. Auf dem zweiten Platz lag Armin Dickl für die CSU mit 20,3 Prozent. Die drittmeisten Stimmen erzielte Holm Putzke (FDP). Die Wahlbeteiligung lag bei 55,3 Prozent.

Amtsinhaber Jürgen Dupper (SPD), der seit 2008 Oberbürgermeister der Drei-Flüsse-Stadt ist, war nicht zur Wiederwahl angetreten.