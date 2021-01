Opposition will Söder zu Nürnberger Museum befragen

Die Opposition im bayerischen Landtag fordert Aufklärung von der Staatsregierung über die hohen Mietkosten für die neue Außenstelle des Deutschen Museums in Nürnberg. Die Grünen etwa verlangten am Mittwoch, auch der damalige Finanzminister und heutige Ministerpräsident Markus Söder (CSU) müsse den zuständigen Landtagsausschüssen in einer Sondersitzung Rede und Antwort stehen, ebenso wie mehrere jetzige und damalige Staatsminister.

27. Januar 2021 - 17:31 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa/Archivbild