Hubert Aiwanger wurde am Mittwochabend leblos in seinem Berliner Hotelzimmer entdeckt. Jetzt steht das vorläufige Ergebnis der Obduktion fest.

Hubert Aiwanger ist im Berliner Hotel Neuer Fritz tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch unklar. Im AZ-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Aiwangers Lebenspartnerin – und Mutter seiner beiden Kinder – meldet sich

9. November, 23.05 Uhr: Vor wenigen Momenten meldete sich Hubert Aiwangers Lebenspartnerin Tanja Schwaiger über Instagram mit einem Kondolenz-Post zu Wort. "Liebe Freunde und Wegbegleiter", beginnt sie, "Hubert Aiwanger ist tot. Diese Nachricht hat viele am Mittwochabend überrollt. Uns als Familie in ganz besonderer Weise." Sie freue sich über die überwältigende Anteilnahme und nennt Fotos, Zitate von Begleitern und Trauerpost in ihren Briefkästen sowie Nachrichten über die sozialen Medien.

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Weiter verrät sie: "Wir haben nun im engen Kreis der Familie die erste Trauer verarbeitet." Den Vater ihrer beiden Söhne nennt sie "warmherzig und blitzgescheit".

Auch zu den Trauerfeierlichkeiten äußert sich Schweiger: "Es wird in Absprache mit der Familie ein Staatsbegräbnis ausgerichtet. Seine Beisetzung wird danach zu Hause stattfinden." Über die Termine wolle sie informieren, sobald die entsprechenden Fragen geklärt seien.

8. November, 16.21 Uhr: Abschied mit Jagdhörnern: Zum Gedenken an den gestorbenen Jagdminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) haben sich Bayerns Jäger und Fischer am Sonntagnachmittag in das Kondolenzbuch eingetragen, das im Prinz-Carl-Palais ausliegt. Unter anderem kondolierte der Präsident des Bayerischen Jagdverbands (BJV), Hubert Stärker.

"Ich habe Hubert Aiwanger ganz besonders als Menschen geschätzt, als wichtigen Wegbegleiter für uns, für die Jagd, für das Wild in Bayern, aber natürlich auch in seiner unvergesslichen Art", sagte Stärker. "Wir werden heute hier mit verschiedenen Jagdhornbläsern ein letztes Halali für ihn blasen".

Auf Instagram würdigte der Verband Aiwangers "persönlichen Einsatz" und sein "Wirken für die Jagd". Hubert Aiwanger - selbst Jäger - verantwortete als Staatsminister im Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, in dem die oberste Jagdbehörde angesiedelt ist, auch die Jagd im Freistaat.

Verband: "Jagd war für ihn persönliche Überzeugung"

"Er kannte aus eigener Erfahrung die Verantwortung, die Jägerinnen und Jäger für Wild, Natur und Gesellschaft übernehmen. Die Jagd war für ihn persönliche Überzeugung und gelebte Verbundenheit mit seiner Heimat", schrieb der BJV weiter. Darin habe auch "die besondere Nähe vieler unserer Mitglieder zu ihm" gelegen. "Der Bayerische Jagdverband wird Hubert Aiwanger ein ehrendes Andenken bewahren. Waidmannsruh." (dpa)

17.13 Uhr: Zum Gedenken an den gestorbenen Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) liegt im Münchner Prinz-Carl-Palais jetzt ein Kondolenzbuch aus. Zuerst trugen sich Ministerpräsident Markus Söder und die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (beide CSU), am Nachmittag in das Buch ein.

Anwesend waren auch viele der Minister aus Söders Kabinett, darunter Aiwangers Parteikollegen Digitalminister Fabian Mehring, Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusministerin Anna Stolz (alle Freie Wähler). Auch Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler), der zunächst die Amtsgeschäfte und das Wirtschaftsministerium leiten wird bis ein Nachfolger für Aiwanger als Minister bestimmt ist, kondolierte.

In das Kondolenzbuch eintragen kann sich die Öffentlichkeit auch noch von Samstag bis einschließlich Montag im Prinz-Carl-Palais, das jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein soll, wie das Wirtschaftsministerium auf seiner Webseite mitteilte.

Markus Söder und viele seiner Kabinettsmitglieder gedenken dem gestorbenen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. © Sven Hoppe/dpa

Aiwanger überraschend gestorben: Offizieller Trauerakt mit Markus Söder geplant

16.10 Uhr: Nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger wird es nach Angaben der Amtschefin im Wirtschaftsministerium, Sabine Jarothe, voraussichtlich in der kommenden Woche einen offiziellen Trauerakt mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geben. Zu Beginn der Plenarsitzung des Landtags am Donnerstag ist ebenfalls ein Gedenken an Aiwanger geplant.

15.09 Uhr: Die Ermittlungen um den plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger laufen weiter. Die Kriminaltechnik und Mitarbeiter der "Analytischen Task Force Deutschland (ATF)" untersuchten das Hotelzimmer, in dem der Parteivorsitzenden der Freien Wähler starb, berichtet die "Bild"-Zeitung. Dabei sollen sie vor allem nach Gas- oder Gefahrstoffen gesucht haben, fanden aber nichts. "Es gab aber keinerlei Befunde", erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Michael Petzold der "Bild". Es sollte wohl ausgeschlossen werden, dass Kohlenmonoxid aus Heizung, Lüftung oder Abgasen für Aiwangers Tod verantwortlich waren.

Nach Aiwangers Tod: Freie Wähler nehmen gemeinsam Abschied

13.54 Uhr: Nach dem plötzlichen Tod ihres Parteivorsitzenden Hubert Aiwanger wollen die Freien Wähler aus Bund und Land an diesem Wochenende gemeinsam Abschied nehmen. Bei einem Treffen in München wolle man gemeinsam trauern, das sei der Wunsch von so vielen, sagte der Generalsekretär der Freien Wähler Bayern, Hans Martin Grötsch, der Deutschen Presse-Agentur. Auch Landtagsabgeordnete und Landräte sollten dabei sein.

Personaldebatten oder gar -entscheidungen solle es aber bei dem Treffen nicht geben, stellte der Generalsekretär klar und betonte: "Wir werden jetzt keine solche Debatte führen." Das wäre jetzt zu früh und der "völlig falsche Zeitpunkt". Auch ein Sprecher der Freien Wähler auf Bundesebene erklärte, es gehe höchstens um organisatorische Fragen oder mögliche Zeitachsen.

Staatssekretär Gotthardt auf PK emotional

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11.06 Uhr: Bewegende Momente bei der Pressekonferenz des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Als Staatssekretär Tobias Gotthardt über die Lücke, die Hubert Aiwanger mit seinem Tod hinterlässt spricht, versagt ihm die Stimme. Er ringt um Fassung, kämpft mit den Tränen. Dr. Sabine Jarothe, die neben ihm sitzt, legt ihm eine tröstende Hand auf den Arm. "Es ist eine riesige Lücke, die wir noch nicht fassen können", erklärt sie. "Ich merke am Feedback der Mitarbeiter, es fehlt nicht nur der Chef, es fehlt ein großer Mensch", ergänzt Gotthardt.

Im bayerischen Wirtschaftsministerium soll es nach dem überraschenden Tod von Minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eine "bruchlose Übergabe" geben. "Wir werden unsere Arbeit fortsetzen. Ich glaube auch, dass das genau das ist, was Hubert von uns erwartet hätte", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) bei einer Pressekonferenz in München. Gotthardt wird zunächst die Amtsgeschäfte und das Ministerium leiten, bis formal ein Nachfolger für Aiwanger bestimmt ist.

Zum Zeitpunkt der Todesnachricht war Gotthardt noch in Singapur auf einer Delegationsreise. Er habe dann umgehend beschlossen, zurückzukehren, und den nächstmöglichen Flug genommen. Um halb sieben in der Früh sei er angekommen und "dann direkt ins Ministerium". Dort habe er zahllose Gespräche geführt. Jarothe sagte: "Wir wissen auch, das hätte auch unser Minister so gewollt, es muss weitergehen." Gotthardt genieße das volle Vertrauen der ganzen Belegschaft. "Wir unterstützen ihn vollumfänglich in der Arbeit, die jetzt fortgesetzt werden muss."

Weitergehen soll es im Wirtschaftsministerium erst einmal ganz in der Linie des verstorbenen Ministers. Ziel sei es, Verantwortung zu übernehmen und der bayerischen Wirtschaft weiterhin Verlässlichkeit zu garantieren, sagte Gotthardt. "Es wird nichts, was begonnen wurde, irgendwo stoppen oder sich verzögern." Und man werde unvermindert die starke Stimme Bayerns auf Berliner und Brüsseler Ebene sein. "Wir werden da starkes Sprachrohr für die bayerische Wirtschaft sein", sagte der Wirtschaftsstaatssekretär.

10:25 Uhr: Staatssekretär Tobias Gotthardt tritt am Freitag bei einer Pressekonferenz des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vor die Presse.

6. November, 8 Uhr: Unbekannte haben nach Hubert Aiwangers plötzlichem Tod auf den Stufen des Bayerischen Wirtschaftsministeriums Blumen niedergelegt und ein Grablicht aufgestellt.

Trauer in München: Hubert Aiwanger ist tot. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Bayern trauert um Aiwanger

22:17 Uhr: Mit Bestürzung reagierten Freunde, Bekannte und Wegbegleiter in Aiwangers Heimat auf sein Ableben. In einer Reportage für die AZ und das Lokalmedium idowa (hier ganz lesen) sammelten Korrespondenten Stimmen aus Ostbayern. "Er war nicht der Herr Minister, er war halt da Hubert", sagt etwa Sepp Karl, der mit Aiwanger im Vorstand der Rottenburger Jäger saß.

Tobias Beck, heute Freie-Wähler-Landrat im Kreis Straubing-Bogen und damals ganz neu in der Politik, erinnert sich noch gut an das Mallersdorfer Volksfest vor 14 Jahren. Nach einem Auftritt im Festzelt kam Aiwanger zu ihm: "Er kam einfach zu mir her und hat gesagt: 'Und, Tobi, trink ma no a Maß!' Dann saßen wir da, haben ein Radler zusammen getrunken und hatten eine rechte Gaudi." Die vielen Erzählungen ergeben das Bild eines uneiteln Politikers mit besonderem Kontakt zu seiner Heimatregion.

Den Landwirten verbunden: Tobias Gotthardt (l.) und Hubert Aiwanger schauten sich im vergangenen Jahr den Regionalmarkt in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) an. © Wenzel Neumann

20:51 Uhr: Friedrich Merz spricht der Familie und den Angehörigen von Hubert Aiwanger sein Beileid aus. Der Kanzler ließ über seinen Regierungssprecher Stefan Kornelius ausrichten er sei "tief betroffen". Der Kanzler-Sprecher sagte: "Die Bundesrepublik verliert einen streitbaren Politiker, der leidenschaftlich für seine Überzeugungen eingetreten ist".

20:35 Uhr: Wie geht es weiter im Bayerischen Wirtschaftsministerium nach dem plötzlichen Ableben des Wirtschaftsministers? Eine Pressekonferenz morgen früh, Freitag um 11 Uhr, soll darüber Aufschluss geben. Ein Livestream wurde vom Wirtschaftsministerium angekündigt. Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt und Amtschefin Sabine Jarothe werden über die nächsten Schritte im Ministerium informieren.

Der für den 14. November in Geiselwind im Landkreis Kitzingen in Unterfranken geplante Bundesparteitag der Freien Wähler wurde auf das kommende Jahr verschoben. Die Partei muss nun sowohl einen neuen Landesvorsitzenden in Bayern als auch einen neuen Bundesvorsitzenden finden. Die Ämter müssen nicht zwingend in einer Hand bleiben.

18.12 Uhr: Im bayerischen Wirtschaftsministerium wird jetzt mindestens vertretungsweise Staatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) die Amtsgeschäfte übernehmen – so ist es in der Geschäftsordnung der Staatsregierung geregelt. Ob und wann die Freien Wähler ihre Posten nach- oder umbesetzen, wird sich noch zeigen müssen. Gotthardt werde umgehend von einer Delegationsreise aus Singapur nach Bayern zurückkehren, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Formal muss ein neuer Minister oder eine neue Ministerin von Söder berufen werden, der Landtag muss zustimmen. Die Aufteilung der Ministerien zwischen CSU und Freien Wählern ist allerdings zwischen den Koalitionspartnern fix geregelt – es geht also darum, wen die Freien Wähler nun nachnominieren. Offen war zunächst auch, wer für Aiwanger in den Landtag nachrückt.

17.30 Uhr: Dem Bürgermeister in Rottenburg an der Laaber – Laurentius Seidl (CSU) – geht es angesichts des Todes von Hubert Aiwanger wie vielen Einwohnern der Kleinstadt im Landkreis Landshut. Hier, in dem beschaulichen Städtchen mit knapp 8.500 Einwohnern, war Aiwanger zu Hause. Sein Bauernhof liegt im Ortsteil Rahstorf nur wenige Kilometer außerhalb. Seidl ist fassungslos: "Er war ja wirklich topfit, wenn man ihn immer wieder getroffen hat und so voller Energie und Elan." Man habe nicht damit gerechnet, dass ihn irgendetwas umhauen könne. "Aber man sieht, wie schnell es gehen kann."

Der unerwartete Tod von Hubert Aiwanger hinterlässt bei den Freien Wählern eine riesige Lücke. Eine, die sich wohl nicht schließen lässt, meint AZ-Korrespondent Ralf Müller. Über einen Mann, der seine Partei wie kein anderer prägte – und seinen großen Lebenstraum nun verpasst.

Hubert Aiwanger teilte in seinem politischen Leben aus – mitunter deftig und derb. Eine Auswahl markanter Zitate und Dialoge auf Plattformen.

15.27 Uhr: Die Ermittlungen zum Tod von Hubert Aiwanger sind noch nicht abgeschlossen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion stehen weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen an, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

15.15 Uhr: Der bayerische Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger ist nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion ohne Fremdverschulden gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin nach der bisherigen rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams mit.

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Noch viele Fragen offen

13.05 Uhr: Wer Aiwanger gefunden hat, ist derzeit nicht öffentlich bekannt, wie Focus schreibt, haben jedoch Parteikollegen sich Sorgen um Aiwanger gemacht, als sie ihn nicht erreichten. Sie sollen an seiner Hoteltür geklopft und anschließend Mitarbeiter des Hotels alarmiert haben. Der Wirtschaftsminister des Freistaats war in Berlin unter anderem von Beamten des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) begleitet worden, wie ein LKA-Sprecher mitteilte. Zur Auffindesituation Aiwangers konnte der Sprecher allerdings nichts sagen.

Der 55-Jährige war nach der Absage seines Termins später nicht mehr erreichbar gewesen und schließlich am Abend leblos in seinem Zimmer im Hotel Neuer Fritz in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße entdeckt worden.

Kondolenzbuch im Prinz-Carl-Palais

12.14 Uhr: Im Prinz-Carl-Palais in München soll anlässlich des Todes von Aiwanger ab Freitag ein Kondolenzbuch ausliegen. Das kündigte der Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag in Nürnberg an. Am Freitagnachmittag werde er sich mit der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) dort eintragen, "wo sich viele Bürgerinnen und Bürger noch einmal von ihm verabschieden können", sagte Söder.

Flughafen München trauert um Aufsichtsratsmitglied Hubert Aiwanger

11.42 Uhr: Albert Füracker, bayerischer Staatsminister für Finanzen und Heimat und Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen München GmbH, teilt am Donnerstag mit: "Die Nachricht vom viel zu frühen Tod von Hubert Aiwanger hat mich und den gesamten Aufsichtsrat der Flughafen München GmbH zutiefst erschüttert. Hubert Aiwanger war ein Politiker aus Leidenschaft, der sein Herz auf der Zunge trug. Diese Offenheit und Klarheit hat auch seine Arbeit im Aufsichtsrat geprägt. Für seine kritisch konstruktive Mitwirkung in unserem Gremium danke ich ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrates ganz herzlich. Unsere Gedanken und unsere tiefe Anteilnahme sind bei seiner Familie und seinen Freunden."

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH, ergänzt: "Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod unseres Aufsichtsratsmitglieds Hubert Aiwanger erfahren. Hubert Aiwanger hat die Entwicklung unseres Unternehmens über viele Jahre hinweg mit großer Kompetenz, Weitsicht und persönlichem Engagement begleitet. Sein Rat und seine hohe Verbundenheit mit dem Flughafen haben die Arbeit des Aufsichtsrats maßgeblich geprägt. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, den Angehörigen sowie allen Menschen, die ihm nahestanden."

Freie Wähler beraten nach Aiwangers Tod nächste Schritte

11.42 Uhr: Die Freien Wähler wollen sich bis zum Wochenende über das weitere Vorgehen nach dem Tod von Hubert Aiwanger beraten. Bereits am Abend wollten sich auf Bundes- und Landesebene die Vorstandsgremien treffen, teilte die Bundesvereinigung der Freien Wähler mit. "Die Partei ist durch die Generalsekretäre weiterhin voll handlungsfähig", hieß es in der Mitteilung. Am Wochenende wollten sich dann der Bundes- und der Landesvorstand Bayern sowie die bayerische Landtagsfraktion in München gemeinsam und geschlossen zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Trauerbeflaggung an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern

11.17 Uhr: Söder hat Trauerbeflaggung an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern angeordnet. Das gelte auch für den Tag der Beisetzung, teilte die Staatskanzlei in München mit. Am Donnerstag hing an Fahnen vor dem Landtagsgebäude in München auch Trauerflor.

Trauerflor hängt nach dem Tod von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger an den Fahnenmasten vor dem bayerischen Landtag. © Peter Kneffel

11.07 Uhr: Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern: "Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, seinen Angehörigen, seinen Freunden sowie allen Menschen, die ihm persönlich und politisch nahestanden. Ihnen sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus und wünschen ihnen viel Kraft und Trost. Mit Hubert Aiwanger verliert Bayern einen Politiker, der die wirtschaftliche und politische Entwicklung unseres Freistaates über viele Jahre maßgeblich mitgeprägt hat."

Und weiter: "Seit 2018 stand er an der Spitze des Bayerischen Wirtschaftsministeriums und war damit auch bis 2023 für unser Gastgewerbe verantwortlich. Er wusste um die Bedeutung der mittelständischen Betriebe, der Familienunternehmen und der inhabergeführten Gasthäuser und Hotels. Er kannte die Herausforderungen des ländlichen Raums und die Bedeutung einer lebendigen Gastronomie und Hotellerie für die Attraktivität unserer Städte und Gemeinden, für den Tourismus und nicht zuletzt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aiwanger war eine glaubwürdige, geerdete bayerische Persönlichkeit, die nach eigenen Aussagen das Herz auf der Zunge getragen hat.“

Söder gibt Statement ab

11.07 Uhr: Markus Söder sagte bei der Pressekonferenz, wie viele trauere er um Hubert Aiwanger. Die Nachricht des plötzlichen Todes habe er gar nicht glauben können. "Ich bin schockiert und tief getroffen", so der Ministerpräsident. "Es tut mir ehrlich gesagt von Herzen leid", sagte Söder.

"Mit Hubert Aiwanger geht ein echtes Mannsbild, starker Bayer, guter Wirtschaftsminister, aber auch warmherziger Mensch." Der Niederbayer sei ein bescheidener, hoch engagierter und fleißiger Politiker gewesen, "der sich um die großen, aber vor allem um viele kleine Dinge gekümmert hat", sagte Söder. "Ich werde seine Arbeit, ich werde ihn als Mensch, seinen Humor, viele Gespräche wirklich vermissen." Die Koalition wolle er im Sinne Aiwangers fortsetzen.

11 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt am Vormittag ein Statement zum Tod seines Stellvertreters ab. Hier geht's zum Livestream.

Aiwangers Leiche wird obduziert

Donnerstag, 5.11., 10.50 Uhr: Aiwangers Leiche wird heute in Berlin obduziert. So solle die Todesursache durch die Gerichtsmedizin herausgefunden werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Ob das Ergebnis bereits heute vorliegen werde, sei aber unklar.

Die Berliner Staatsanwaltschaft und die Polizei führen ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren, um die Todesursache zu klären. Es handele sich nicht um strafrechtliche Ermittlungen, betonte die Staatsanwaltschaft seit Mittwochabend.

Daraus kann man schlussfolgern, dass zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen bei der Polizei vorlagen. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu aber nicht konkret äußern, sondern verwies auf die laufenden Untersuchungen.

Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) war nach dem Fund der Leiche mit Experten der Spurensicherung in dem Hotel unterwegs, die Gerichtsmedizin wurde gerufen. Die Mordkommission ermittelte allerdings wegen der Bedeutung des Falls – und um ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen.

Aiwanger sagte Termin aus gesundheitlichen Gründen ab

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident am frühen Abend in seinem Hotelzimmer im Bezirk Mitte entdeckt worden war. Am Nachmittag hätte Aiwanger bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler, deren Bundes- und Landesvorsitzender er war, eine Rede halten sollen. Er hatte sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und vertreten lassen. Später war er nicht mehr erreichbar und wurde schließlich leblos in seinem Zimmer entdeckt. Die "Bild" hatte zuerst berichtet und sich auf übereinstimmende Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei berufen.

Ilse Aigner: "Unsere Gedanken gelten seiner trauernden Familie"

Noch am späten Mittwochabend veröffentlichte der Bayerische Landtag auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Porträt Aiwangers mit den Worten: "Der Bayerische Landtag trauert um den bayerischen Staatsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger.“

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird dort zitiert: "Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit erreicht uns die Nachricht, dass der Staatsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger mitten aus dem Leben gerissen wurde. Sein völlig unerwarteter Tod ist ein schwerer Verlust für den Bayerischen Landtag und für die gesamte Politik in Bayern. Unsere Gedanken gelten seiner trauernden Familie. Ihnen gilt unser herzliches Beileid."

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Markus Söder: "Eine absolute Tragödie"

Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich ebenfalls auf Instagram, ist nach eigenen Worten geschockt über die Nachricht vom Tod seines Vize-Regierungschefs. "Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger ist eine absolute Tragödie. Wir sind alle zutiefst geschockt. Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie."

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CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann würdigte den Freie-Wähler-Chef als einen Bayern prägenden Vollblutpolitiker: "Die Nachricht vom plötzlichen Tod Hubert Aiwangers macht traurig und betroffen", schrieb Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Hubert Aiwanger war streitbar, aber unbestreitbar ein Vollblutpolitiker, der Bayern geprägt hat."

Digitalminister Mehring: Aiwangers Tod "komplett surreal"

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) hat mit tiefer Bestürzung auf den plötzlichen Tod seines Parteichefs Hubert Aiwanger reagiert. "Jetzt im Hotel zu sitzen und verstehen zu müssen, dass Hubert gestorben ist, fühlt sich komplett surreal an. Ich bin fassungslos und traurig, versuche zu funktionieren und wünsche seiner Familie von Herzen Beileid und viel Kraft", schrieb Mehring auf Instagram.

Wie Mehring berichtete, hatte er Aiwanger noch am Mittag eine SMS geschrieben, weil die beiden Politiker zeitgleich in Berlin waren. Der Inhalt: "ob wir was zusammen Essen wollen". Wie die dpa erfuhr, hätte Aiwanger am Nachmittag bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler, deren Bundes- und Landesvorsitzender er ist, eine Rede halten sollen.

Als Mehring stattdessen gebeten worden sei, am Nachmittag krankheitsbedingt für Aiwanger einzuspringen, habe er dem Freie-Wähler-Chef eine gute Besserung gewünscht. Mehring sei "quasi von einem Schnupfen" ausgegangen, schrieb er auf Instagram. "Wir alle verdanken ihm so viel. Ruhe in Frieden, Hubert!"

Hubert Aiwanger: Vom Landwirt zum Spitzenpolitiker

Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 in Ergoldsbach im niederbayerischen Landkreis Landshut geboren. Über viele Jahre hinweg prägte er die Freien Wähler in Bayern und führte die Partei schließlich in die Landesregierung. Der Niederbayer hatte zwei Kinder und lebte mit der Freie-Wähler-Landrätin Tanja Schweiger zusammen.

2006 übernahm Aiwanger den Vorsitz des bayerischen Landesverbandes, 2010 zusätzlich den Bundesvorsitz. Bereits 2008 war er erstmals in den Bayerischen Landtag eingezogen und hatte dort die Führung der Landtagsfraktion übernommen. Diese Position behielt er bis zum Eintritt in die Staatsregierung.

Nach der Landtagswahl 2018 bildeten die Freien Wähler erstmals eine Koalition mit der CSU. Unter Ministerpräsident Markus Söder wurde Aiwanger stellvertretender Ministerpräsident sowie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Auch nach der Wahl 2023 blieb er in diesen Ämtern.

Erst bei den bayerischen Kommunalwahlen im Frühjahr hatten die Freien Wähler unter Aiwangers Führung noch große Siege gefeiert und der CSU viele Landrats-Posten abgejagt. Im Gegensatz zu seinen politischen Erfolgen in Bayern blieb Aiwanger aber ein großes politisches Ziel verwehrt: der Einzug seiner Partei in den Bundestag.