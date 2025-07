Merz kommt zu bayerischer Kabinettssitzung auf die Zugspitze

Das bayerische Kabinett will kommende Woche hoch hinaus: auf die Zugspitze. Mit dabei ist ein prominenter Gast aus Berlin.

München

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird zum Auftakt einer Besuchsreihe in den Bundesländern kommende Woche in Bayern erwartet. Am Dienstag (15. Juli) will er an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts teilnehmen, und das an einem besonderen Ort: auf der Zugspitze.

"Es freut uns ganz besonders, dass der Bundeskanzler als erstes Bundesland den Freistaat Bayern besucht", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und kündigte gleich einen ganz speziellen Empfang an: "Wie es sich gehört, werden wir ihn feierlich mit den Gebirgsschützen empfangen."

Es ist nicht Merz' erster Besuch auf der Zugspitze - aber diesmal kommt er als Kanzler. Im Herbst 2022 beispielsweise hatte der damalige Unionsfraktionschef eine Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf Deutschlands höchstem Berg geleitet.