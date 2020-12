Mercedes kracht auf A94 in Lkw - Unfallverursacher fährt einfach weiter

Am Mittwochabend ist es auf der A94 an der Anschlussstelle Mühldorf zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Lkws krachte dabei in einen Mercedes und fuhr danach einfach weiter.

10. Dezember 2020 - 12:03 Uhr | AZ

fib/Eß 7 Ein Mercedes wird durch einen unerlaubten Überholvorgang ausgebremst und kracht in einen Lkw. fib/Eß 7 Bei dem Unfall auf der A94 blieben alle Beteiligten unverletzt. fib/Eß 7 Der Unfallverusacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. fib/Eß 7 An dem Mercedes entstand ein Totalschaden von 12.000 Euro. fib/Eß 7 Die A94 in Richtung München war für Aufräumarbeiten etwa zwei Stunden gesperrt. fib/Eß 7 An dem Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro. fib/Eß 7 Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverusacher führte zum Erfolg. Der Fahrer konnte kurze Zeit später geschnappt werden.