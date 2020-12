Unfall auf der A99: Transporter überschlägt sich - Fahrer verletzt

Unfall auf der A99: Ein Wagen gerät ins Schleudern und hebt an der Leitplanke ab. Der Fahrer wird verletzt.

Germering - Bei einem Unfall auf der A99 ist ein Transporterfahrer verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, geriet der Mann am Mittwoch in seinem Wagen auf Höhe der Ausfahrt Germering-Freiham Mitte ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Transporter überschlug sich an der Leitplanke, landete auf einem Grünstreifen neben der Autobahn und blieb auf der Seite liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Retter bargen ihn über die Dachluke. Der Verletzte wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Während des Einsatzes war die Ausfahrtsspur gesperrt.