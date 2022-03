Mehrere Wanderer in Bayern tödlich verunglückt

Sowohl an der Benediktenwand wie an der Maiwand sind am Samstagnachmittag Bergsteiger abgestürzt. Die Einsatzkräfte der Bergwacht konnten in beiden Fällen nur den Tod der insgesamt vier Personen zwischen 28 und 44 Jahren feststellen.

13. März 2022 - 14:30 Uhr | AZ

Auf dem Weg zum Gipfel der Benediktenwand stürzte ein 28-Jähriger ab. (Archivbild) © dpa