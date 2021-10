Klettergriff ausgebrochen! 22-Jährige stürzt 250 Meter in den Tod

Tödliches Bergunglück in den Berchtesgadener Alpen. Am Hocheishörnl ist eine 22-Jährige vor den Augen ihres Begleiters in den Tod gestürzt.

01. Oktober 2021 - 21:44 Uhr | AZ

Ein Rettungshubschrauber fliegt über die Alpen. (Symbolbild) © dpa/BRK BGL

Berchtesgaden – Eine 22-Jährige ist in den Berchtesgadener Alpen 250 Meter in die Tiefe gestürzt, wie die Polizei in Berchtesgaden meldet. Die Bergsteigerin sei gut trainiert gewesen, doch ihr sei in einer kurzen Kletterstelle beim Anstieg auf das Hocheishörnl auf 2.230 Höhenmeter ein Klettergriff ausgebrochen. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Ärzte konnten der Abgestürzten nicht mehr helfen Die junge Frau war mit einem 24-Jährigen unterwegs gewesen, die beiden hatten sich am Freitag zur Hocheisumrahmung, einer anspruchsvollen Bergtour, aufgemacht. Der Begleiter musste den Absturz mit ansehen und setzte einen Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber seilte einen Bergwachtmann zur Unfallstelle ab, ein Notarzt konnte für das Unfallopfer nichts mehr tun. Der Begleiter wurde ausgeflogen und ebenso wie die Angehörigen durch ein Kriseninterventionsteam betreut.