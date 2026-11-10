Hubert Aiwanger wird am Samstag mit einem Staatstrauerakt geehrt. Was über die Trauerfeier und die Überführung nach Bayern bekannt ist.

Dem verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erweist der Freistaat Bayern eine Ehre, die vor ihm fast nur Ministerpräsidenten zuteilwurde: Am Samstagvormittag wird für ihn in München ein feierlicher Staatstrauerakt ausgerichtet.

Eine entsprechende Ankündigung von Aiwangers Lebenspartnerin, der Regensburger Landrätin Tanja Schweiger, wurde am Dienstag aus Kreisen der Staatsregierung bestätigt.

In Bayern hat es in den vergangenen Jahrzehnten nur wenige Staatstrauerakte und -begräbnisse gegeben. Die letzten wurden für den CSU-Politiker und Landtagspräsidenten Alois Glück 2024 und für die Landtagspräsidentin und CSU-Politikerin Barbara Stamm im Jahr 2022 angeordnet. Zuvor wurden ehemalige Ministerpräsidenten posthum auf diese Weise geehrt: 1988 Franz Josef Strauß, 1991 Alfons Goppel und 1998 Max Streibl. Ein bayerisches Staatsbegräbnis wird vom Ministerpräsidenten angeordnet.

Hauptbestandteil ist ein Staatsakt, der aus einem Trauergottesdienst sowie Reden und Nachrufen besteht. Zuvor wird der Leichnam oft öffentlich in einer bedeutenden Münchner Kirche wie der Frauenkirche oder der Theatinerkirche aufgebahrt, um der Bevölkerung Gelegenheit zum Abschied zu geben. Ob das diesmal auch so gehandhabt wird, war am Dienstag noch nicht bekannt.

Leichnam nach Bayern überführt

Für die Aufbahrung ist eine Ehrenwache vorgesehen. Diese wird von der bayerischen Polizei, der Justiz und möglicherweise auch von Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft gestellt. Aiwangers Beisetzung soll dann im privaten Kreis der Familie in seiner niederbayerischen Heimat stattfinden. Wo genau der Politiker und Landwirt seine letzte Ruhestätte finden wird, ist noch nicht bekannt. Sein Heimatort Rahstorf verfügt über keinen eigenen Friedhof. Die Familie verfügt jedoch über ein Familiengrab im nahegelegenen Inkofen.

Aiwanger wurde am vergangenen Mittwochabend tot in einem Berliner Hotelzimmer aufgefunden. Die Obduktion ergab keinerlei Hinweis auf Fremdeinwirkung. Nach Medienberichten wurden auch keine Anzeichen für einen Suizid entdeckt. Die Ermittler gehen von einem plötzlichen medizinischen Notfall aus. Aiwangers Leichnam wurde inzwischen von den Behörden freigegeben und nach Bayern überführt.