Traut sich ein Landshuter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Mario (36) aus Landshut hatte das Singledasein satt. Die Wissenschaft sollte entscheiden, wer die passende Ehefrau für ihn ist.

Landshut - Liebe auf den ersten Blick, das soll es ja nicht nur in Hollywoodfilmen geben. Und würde Mario (36) aus Landshut nicht an den Urknall der Gefühle glauben, hätte er nicht das Abenteuer gewagt und sich im Dezember 2020 nach vier Jahren Singledasein bei der Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" beworben.

Mario: "In Zeiten des Onlinedatings ist es mittlerweile schwierig geworden, jemanden zu finden, der sich die Zeit nimmt, sich intensiv und emotional mit dir zu beschäftigen. Darauf hatte ich einfach keine Lust mehr."

Wird Mario aus Landshut heute bei der neuen Staffel der Sat.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" sein Eheglück finden können? © SAT.1

Mario war einer von 4.000 Bewerbern

Mario gab das Zepter aus der Hand, die Wissenschaft sollte entscheiden, wer zu ihm passt. Denn anders als bei so mancher spontanen Las-Vegas-Hochzeit, ist bei der Sat.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" bis zum finalen Ja-Wort kaum etwas dem Zufall überlassen. Zumindest nicht die Flugbahn vor Amors Pfeilen, die dauerhaft mitten ins Herz treffen sollen. Wie das funktionieren soll? Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Die heiratswilligen Kandidaten müssen vor der Ausstrahlung der Staffel mehrere Castingdurchgänge durchlaufen und werden von einem Team von Psychologen, Psychotherapeuten, Psychoanalytikern und Matching-Experten betreut, begleitet und in ihrer Persönlichkeit ergründet. Ziel der Experten ist, aus den Bewerbern - es sollen bei der aktuellen Staffel etwa 4.000 gewesen sein - ein Paar zu finden, das zueinander passt wie der berühmte Deckel auf den Topf, ohne dass es gleich in der Kennenlernphase all zu häufig scheppert.

Das Brautpaar sieht sich erst am Tag seiner Hochzeit

Der Clou: Die ausgewählten Kandidaten wissen bis kurz vor dem Termin beim Standesamt nichts von ihrem Glück. Hat sich das Expertenteam auf zwei Kandidaten festgelegt, findet das Treffen des potenziellen Brautpaars - wie der Name der Sendung vermuten lässt - erst am Tag der Hochzeit vor dem Traualtar statt.

Sprühen dort dann wie von den Sendungsmachern erhofft die Funken und sagt das auserwählte Paar tatsächlich Ja, hat es sechs Wochen Zeit, sich kennenzulernen - die Flitterwochen sind inklusive. Wollen sie nach dieser Zeit jedoch die Scheidung einreichen, ist auch das möglich. Wie wohl Marios Abenteuer enden wird? Oder war "Hochzeit auf den ersten Blick" erst der Beginn seines großen Abenteuers namens Ehe? Dafür muss man die Sendung schauen - vorher wird nichts verraten.



Unabhängig vom Ausgang zeigte sich Mario im Gespräch mit unserer Redaktion begeistert von dem Konzept der Sendung. "Das Casting ist sehr aufwendig gewesen. Ich musste viele Fragebögen ausfüllen, psychologische Test machen sowie Gespräche führen. Viel drehte sich um Selbstreflexion. So habe ich bei dem Experiment viel über mich selbst erfahren können. Man könnte sagen: Ich bin dabei über mich hinausgewachsen", sagt er. Auch in Sachen Partnerwahl hat Mario etwas über sich lernen können. "Das Thema betrachte ich heute mit ganz anderen Augen", sagt der potenzielle Bräutigam. "Ich bin insgesamt mutiger und selbstbewusster als früher, das haben mir auch meine Freunde bestätigt."



Was seine Pläne angeht, hat Mario seine Freunde, aber auch seine Familie lange im Unklaren gelassen. Erst als der Landshuter die Nachricht überbracht bekam, dass sein Hochzeitstermin gebucht sei, weihte er schließlich alle ein. Am Tag der möglichen Trauung habe er dann trotz familiärer Unterstützung ganz schön Herzklopfen gehabt, obwohl er während der Castings nie Zweifel daran hatte, es bis ins Standesamt zu schaffen. "Kurz bevor dann deine mögliche Partnerin den Saal betritt, ist die Aufregung am schlimmsten", sagt Mario. "Es gehen einem tausend Dinge durch den Kopf. Was ist, wenn wir uns nicht gefallen?"

Bis zum Sendetermin am Mittwoch zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1 wird es also ein Geheimnis bleiben, ob der Landshuter sich einen Ehering an den Finger hat stecken lassen, oder ob er ihn bereits wieder abgelegt hat. Dann werden die Zuschauer auch Marios mögliche Ehefrau kennenlernen und alles wird sich um die entscheidende Frage drehen: Werden die beiden Ja sagen?

"Hochzeit auf den ersten Blick" Folge drei, Sendetermin ist Mittwoch auf Sat.1 um 20.15 Uhr