Landshuter Brauhaus-Reklame jetzt bei eBay

Nur zwei Wochen hing die Werbung an einer Suchtberatung für Alkoholkranke. Der Erlös kommt dem Landshuter Netzwerk zugute.

Landshut - Die Reklame des Landshuter Brauhauses, die kürzlich am Landshuter Netzwerk erst angebracht und - nachdem die Bierwerbung zu Irritationen rund um die Suchtberatung für Alkoholkranke innerhalb des Gebäudes führte - wieder entfernt wurde, wird auf der Auktionsplattform Ebay versteigert. Der Erlös kommt dem Landshuter Netzwerk zugute.

Käufer bekommt fünf Kasten Bier gratis dazu

Auf eBay heißt es schlicht: "Das Schild wurde nach zwei Wochen in seine Einzelteile demontiert." Der Artikelzustand ist gebraucht, aber in gutem Zustand. Eine Abholung sei nur beim Landshuter Brauhaus möglich. Zudem bekomme der Käufer fünf Kasten Bier (oder Alkoholfreies aus dem Sortiment der Brauerei) gratis dazu.

Am Freitag stand das Gebot für die vier Mal vier Meter große Werbung bei 501 Euro, bei einem Startpreis von einem Euro. Sieben Gebote sind bereits abgegeben, die Auktion endet am kommenden Freitag. Rückblick: Nachdem die Reklame vor rund zwei Wochen am Gebäude des Landshuter Netzwerks angebracht worden war, regte sich im "Netzwerk" Widerstand.

Bierwerbung an Fassade von Suchtberatung angebracht

Im Gebäude bietet das Landshuter Netzwerk eine Suchtberatung für Alkoholkranke an. Die Bierwerbung an der Fassade, so Geschäftsführer Jürgen Handschuch, sei für die Außenwirkung der Sozialberatung äußerst unglücklich platziert. Die Brauerei entschuldigte sich daraufhin öffentlich und bot Wiedergutmachung an.