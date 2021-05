Kinopolis in Landshut: 007 lässt sich noch Zeit

Das Kinopolis will am 1. Juli öffnen. In Landshut mit dem neuen Eberhofer-Krimi. Das Kinoptikum setzt auf Open Air.

Landshut - Landshut öffnet, das Leben kehrt in die Stadt zurück. Clubs und Innengastronomie bleiben allerdings weiterhin geschlossen. So auch Landshuts Kinos. Obwohl sie doch eigentlich schon öffnen dürften. Wieso das?

Kino-Öffnungen: Am besten kein deutschlandweiter Flickenteppich

"Wir müssen eben alles erst wieder hochfahren", erklärt Michael Wohlgemuth vom Kinopolis in Landshut. Angefangen beim Personal bis hin zur Technik.

Und dann sind da noch die Filme, die die Kinos von den Verleihern bekommen. Ohne die geht es nicht. "Wir - also einige Kinos in ganz Deutschland - haben uns mit dem Verleiherverband zusammengeschlossen und entschieden, dass wir gemeinsam am 1. Juli den Betrieb wieder aufnehmen", erklärt Wohlgemuth. Denn besonders für die Verleiher sei es wichtig, dass nicht ein deutschlandweiter Flickenteppich von geöffneten und geschlossenen Kinos existiert.

"Der Eberhofer" kommt im Juli ins Kinopolis

Dabei gehe es vor allem um die Werbemaßnahmen für die Filme, dass diese einheitlich angepriesen werden können. "Außerdem wollten wir mit einem vollen und tollen Programm starten und nichts übers Knie brechen", so Wohlgemuth. Und er scheint zufrieden mit den Filmen, die ab Juli über die Leinwand im Kinopolis flimmern werden.

Mit dabei: "Der Eberhofer", wie der Kinobetreiber sagt. Die Verfilmung des Rita Falk Romans "Kaiserschmarrn Drama" sollte ursprünglich schon im August 2020 anlaufen.

Doch der Verleih sagte die Premiere ab, da dem Film "nicht die besten Startvoraussetzungen" garantiert werden können. Neben der bayerischen Komödie soll auch der oscarprämierte Film "The Father" und der Action-Film "Fast and Furious 9" im Sommer laufen. Auch für Kinder soll einiges auf dem Programm stehen.

James-Bond-Fans müssen sich hingegen weiter in Geduld üben, bis der Film in Landshut gezeigt wird. "Der Verleiherverband möchte mit dem Film ins Herbstgeschäft starten", erklärt Wohlgemuth. Auch die Neuverfilmung des Sci-Fi-Klassikers "Dune - der Wüstenplanet" oder "Maverick", die Top Gun Fortsetzung, werden zwar in Landshut zu sehen sein, allerdings noch nicht im Sommer.

Dafür plant Wohlgemuth wieder ein Open Air-Kino auf dem Dach des CCL. Ein genaues Datum gebe es dafür noch nicht. "Jetzt heißt es erstmal alles vorbereiten und dann erfolgreich loslegen. Wir freuen uns alle sehr darauf", so der Kinobetreiber.

Neben dem Kinopolis gibt es ja auch noch das Kinoptikum. Seit Sommer 2020 ist es geschlossen, weil das Gebäude am Nahensteig, welches auch die Landshuter Kult-Kneipe "Schwarzer Hahn" beherbergt, komplett saniert wird. Pläne zur Eröffnung gibt es aktuell noch nicht. "Das dauert noch. Bis Herbst auf jeden Fall noch", sagt Christiane Vogel vom Kinoptikum.

Untätig sei man aber keineswegs. Wie vergangenes Jahr will man auch 2021 wieder ein Open Air-Kino anbieten. "An zwei Wochenenden würden wir gerne wieder Kinofilme an der Rochuskapelle zeigen", verrät Vogel. Allerdings müsse dafür erst noch die Genehmigung eingeholt werden. Das will Vogel in den kommenden Wochen erledigen. Das Open Air soll Ende Juli stattfinden.

Außerdem spekuliert das Team vom Kinoptikum auch darauf, ein Open Air im Prantlgarten zu veranstalten. Genauere Pläne gibt es dazu aber noch nicht. "Wir müssen erstmal sehen, wie es weitergeht und sich die Lage entwickelt. Aber wir freuen uns auf den Sommer", so Vogel.