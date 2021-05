"Kurzzeitig zusammengerückt": Aiwangers Biergarten-Foto amüsiert Opposition

Bayerns Wirtschaftsminister postet ein Foto, das ihn mit fünf weiteren Personen am Biergartentisch zeigt – was nach den geltenden Corona-Regeln eigentlich nicht erlaubt ist. Aber Hubert Aiwanger hatte ja bereits letztes Jahr so schön erklärt, wie sechs Freunde doch zusammen am Tisch sitzen können...

12. Mai 2021 - 13:46 Uhr | Lukas Schauer

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stößt an – mit mehr Personen, als es eigentlich erlaubt ist. © imago/ Sven Simon