Markus Söder und Armin Laschet erklären Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder und der CDU-Chef Armin Laschet haben sich in Berlin beide bereit erklärt, als Kanzlerkandidat der Unionsparteien anzutreten. Beide betonten den Willen zu Kooperation und Einigkeit.

München/Berlin - Markus Söder und Armin Laschet haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Sonntag in Berlin ihre Bereitschaft erklärt, dass sie beide als Kanzlerkandidaten zur Verfügung stehen würden. Beide hätten sich bereits am Samstag in einem längeren Gespräch "offen und freundschaftlich" ausgetauscht, so Markus Söder.

Die Wahl zwischen ihnen sei "nicht auf Biegen und Brechen" zu treffen, sagte Söder weiter: "Wir haben festgestellt, dass wir beide geeignet und beide bereit sind."

Laschet und Söder: "Beide geeignet, beide bereit" zur Kanzlerkandidatur

Vielmehr gehe es um den Gesamterfolg der Union und das Beste fürs Land, betonte der bayerische Ministerpräsident. Wenn die CDU bereit wäre, ihn zu unterstützen, würde er sich dieser Aufgabe stellen. Es müsse ein Konsens herbeigeführt werden, und zwar unter Beteiligung der betroffenen Personen, der Parteien und der Fraktion.

Unabhängig vom Ausgang würden man aber in jedem Fall "ohne Groll" weiter gut zusammenarbeiten. "Wir haben beide Humor, und den werden wir auch brauchen", so Söder. "Wir werden auf keinen Fall riskieren, dass wir ein ewiges Hin und Her haben in den nächsten Monaten."

Auch Armin Laschet wies darauf hin, dass die Arbeitslosenzahlen, der Zusammenhalt Europas nach der Pandemie und die Modernisierung von CDU/CSU wichtige Fragen wären - die Schwesterparteien hätten hier derzeit eine "große Übereinstimmung". In dieser Lage (der Pandemie, Anm. d. Red.) und mit einer Kanzlerin, die aus dem Amt gehe, seien CDU und CSU um "so viel Einigkeit, wie nur geht" bemüht.

Umfragen: Laut Söder "Luft nach oben" für die CDU

Markus Söder sprach von "großen Herausforderungen" für die Parteien in den kommenden Monaten, unter anderem sei in den jüngsten Umfragen "Luft nach oben". Der "Hauptgegner" sei "klar definiert" in den Grünen zu sehen.

Die Herausforderung sei nun, ein Programm anzubieten, das modern sei, "neue Antworten auf neue Herausforderungen" bietet - und in manchen Punkten auch eine "neue Union" definiert. Hierzu gehöre auch Geschlossenheit, eine Spaltung lehnte er ab. Man werde auch nach dem 16 September "sehr gut" zusammenarbeiten: "Der gemeinsame Auftrag verbindet und verpflichtet uns."

Ab Montag werden CSU und CDU darüber beraten, wen die Schwesterparteien als Kanzlerkandidaten in den Bundestagswahlkampf schicken.