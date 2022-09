Immer weniger Lehramtsstudierende an Bayerns Hochschulen

Wenn man so will, könnte man es den Lehrermangel von morgen nennen, der sich derzeit an Bayerns Unis abzeichnet. Denn Fakt ist, dass sich immer weniger Abiturienten für ein Lehramtsstudium entscheiden.

17. September 2022 - 10:44 Uhr | AZ/dpa

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild