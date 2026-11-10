Hubert Aiwanger: Seltene Ehre für verstorbenen Minister in Bayern

Hubert Aiwanger wird am Samstag mit einem Staatsbegräbnis geehrt. Was über die Trauerfeier und die Überführung nach Bayern bekannt ist.

Der verstorbene bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wird an diesem Samstagvormittag mit einem Staatsbegräbnis geehrt. Um 10.30 Uhr beginnt nach Angaben der Staatsregierung in der Frauenkirche ein Pontifikalrequiem, um 12 Uhr schließt sich ein Trauerstaatsakt an. Anschließend lädt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu einem Trauerempfang zu Ehren Aiwangers in die Münchner Residenz ein.

In Bayern hatte es in den vergangenen Jahrzehnten nur wenige Staatsbegräbnisse gegeben. Das bislang letzte wurde für die Landtagspräsidentin und CSU-Politikerin Barbara Stamm im Jahr 2022 angeordnet. Zuvor wurden nur ehemalige Ministerpräsidenten posthum auf diese Weise geehrt: 1991 Alfons Goppel, 1988 Franz Josef Strauß und 1998 Max Streibl.

Ein Staatsbegräbnis wird im Freistaat vom Ministerpräsidenten angeordnet. Hauptbestandteil ist ein Staatsakt, der aus einem Trauergottesdienst sowie Reden und Nachrufen besteht. Zuvor wird der Leichnam oft öffentlich in einer bedeutenden Münchner Kirche wie der Frauenkirche oder der Theatinerkirche aufgebahrt, um der Bevölkerung Gelegenheit zum Abschied zu geben.

Leichnam nach Bayern überführt

Für die Aufbahrung ist eine Ehrenwache vorgesehen. Diese wird von der bayerischen Polizei, der Justiz und möglicherweise auch von Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft gestellt. Beim Verlassen der Kirche bildet die bayerische Polizei eine Ehrenformation um den Sarg. Aiwangers Beisetzung soll in seiner niederbayerischen Heimat stattfinden.

Aiwanger wurde am vergangenen Mittwochabend tot in einem Berliner Hotelzimmer aufgefunden. Die Obduktion ergab keinerlei Hinweis auf Fremdeinwirkung. Nach Medienberichten wurden auch keine Anzeichen für einen Suizid entdeckt. Die Ermittler gehen von einem plötzlichen medizinischen Notfall aus. Aiwangers Leichnam wurde inzwischen von den Behörden freigegeben und nach Bayern überführt.