Hofreiter nimmt Auszeit vom Parlament: Das ist der Grund

Anton Hofreiter kündigt eine kurze Pause im politischen Tagesgeschäft an. Der Grund ist ein sehr privater.

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter ist wieder Vater geworden und will deshalb zeitweise kürzertreten. "Familienzuwachs. Ich nehme eine kurze Auszeit", teilte der 55-Jährige aus Bayern auf Instagram mit. Er werde in den kommenden Wochen und Monaten sein Arbeitspensum reduzieren und sich verstärkt auf seine Familie konzentrieren.

Hofreiter ist seit Oktober 2021 Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Seine Aufgaben als Vorsitzender werde während seiner Auszeit sein Stellvertreter, der SPD-Politiker Johannes Schraps, übernehmen, heißt es in dem Posting. Auch seine Social Media Präsenz werde etwas geringer ausfallen. Aber: "Bei wichtigen Themen bleibe ich jedoch weiterhin im Austausch mit meinem eingespielten Team." Hofreiter sitzt seit 2005 im Deutschen Bundestag.

Für den Bayer Hofreiter ist es das zweite Kind. Bereits nach der Geburt seines ersten Sohnes 2021 hatte er eine kurze Auszeit vom politischen Tagesgeschäft in Berlin genommen. Später nahm er sein Kind auch mit zu seiner Arbeit in den Bundestag – für eine Onlinediskussion sorgte es, als er mit dem Kind auf dem Schoß 2022 den EU-Ausschuss leitete.

Der nun zweifache Vater teilte keine persönlichen Informationen zu seinem zweiten Kind wie etwa das Geburtsdatum oder das Geschlecht.