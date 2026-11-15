Ein Fall für Ilse Aigner: Das Russland-Netzwerk im Bayerischen Landtag

Nach AZ-Recherchen überprüft die AfD-Fraktion die Russland-Kontakte ihres Wirtschaftsreferenten, ausgebildet an Moskaus Diplomaten-Kaderschmiede. Nebenbei führt er ein undurchsichtig finanziertes Institut, dessen Experten schon im Landtag auftreten. Präsidentin Ilse Aigner ist eingeschaltet.

Katrin Ebner-Steiner (rechts) ist an der Spitze von Bayerns AfD im Maximilianeum: Fragen zum Schattenmann Jurij Christopher Kofner (links) ließ die Fraktion nur durch Juristen beantworten.

Anfragen, Anträge, Anhörungen von Sachverständigen: Damit kontrollieren Abgeordnete die Regierung, vorbereitet meist von Mitarbeitern. Inzwischen lassen sich solche Entwürfe für den Bayerischen Landtag auch im Internet bestellen. 49 Euro kostet die Anfrage, 149 Euro der Antrag samt Pressemitteilung, in der schon "ein vorbereitetes Zitat" für den Abgeordneten steht. Ein Experte kostet 990 Euro.

Vor der Buchung müssen Kunden angeben, für wen sie tätig sind: "Organisation, Fraktion oder Parteigliederung". Dem SPD-Abgeordneten Florian von Brunn fiel das im Frühjahr 2026 auf, im Oktober machte er Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) darauf aufmerksam. Anbieter ist das "Institut für konservative Wirtschaftspolitik" (IKW) von Jurij Christopher Kofner, Wirtschaftsreferent der AfD-Fraktion.

Auf AZ-Anfrage preist Geschäftsführer Kofner es als unabhängige Einrichtung für "freiheitlich-konservative Wirtschaftsanalyse mit einem hochkarätigen internationalen Expertennetzwerk". Im Handelsregister steht eine Mini-GmbH mit 500 Euro Stammkapital in Grünwald. Kofner ist ein Mann, den außerhalb der AfD kaum jemand kennt und der doch überall mitmischt – bis nach Moskau und Minsk.

Alte Fotos mit Lawrow und Sellner

In der Landtagsfraktion ist er eine feste Größe, auch in der Bundes-AfD gut vernetzt: ein Strippenzieher, vor dem sich manche fürchten. Ein Mitglied seiner Fraktion nannte im Juni im Gespräch mit der AZ seinen Namen und sprach von Angst vor seinem Einfluss. Kofner (38), schwarze Brille, braune Haare, gern im gestreiften Anzug, spricht mit leichten russischem Akzent.

Jurij Christopher Kofner in einem Büro zwischen Bücherregal mit einer rechten Zeitschrift und Deutschlandflagge. © Screenshot Internet AZ/MIWI Institut/Kofner

Er studierte an der Kaderschmiede des russischen Außenministeriums, in Staatsmedien Russlands und Belarus' firmiert er als "AfD-Berater". Auf älteren Fotos, die er selbst verbreitete, posiert er mit Putins Außenminister Sergej Lawrow, Björn Höcke und dem Rechtsextremisten Martin Sellner. In der AfD ging es für ihn stetig nach oben, als hätte das niemand gesehen.

Die AfD-Fraktion schickt Anwälte vor

Die AZ hat 14 Stellen – von AfD-Landesverbänden bis zu russischen Behörden – angefragt und Kofner mehr als 50 Fragen gestellt, zweimal drohte er mit rechtlichen Schritten. Die Recherche zeigt: Experten seines AfD-nahen Netzwerks aus Libertären, Russland-Freunden und Rechtsaußen beraten den Landtag, ohne dass Abgeordnete und Verwaltung wissen, wer dahintersteht.

Am Telefon gab sich die AfD-Fraktion auf AZ-Anfrage überrascht, seitdem antworten Anwälte der Kanzlei Höcker. Die AZ konfrontierte die Fraktion um Katrin Ebner-Steiner und Ulrich Singer mit Kofners jüngsten Russland- und Belarus-Aktivitäten, darunter Auftritte in Staatsmedien. Davon habe sie nichts gewusst. Bevor sie sich weiter äußere, müsse sie den Sachverhalt prüfen. Genehmigt habe sie diese nicht und hätte das auch nicht getan, so die Stellungnahme an die AZ.

Vollzeit, Teilzeit und viele Tätigkeiten

Kofner ist ein Funktionär mit vielen Jobs. Er ist Vizechef des AfD-Kreisverbands Miesbach, kandidierte 2023 für den Landtag und 2025 für den Bundestag. Auf Linkedin gab er bei Fraktionsstelle und Institut jeweils "Vollzeit" an. Beim Institut sei das ein "Eingabefehler" gewesen, teilte er der AZ nach Erscheinen dieses Artikels mit. Zudem arbeitet er für zwei Bundestagsabgeordnete, wie beide der AZ bestätigen, bezahlt also vom Land und vom Bund.

Reinhard Mixl hat im Sommer versucht, den AfD-Landeschef Stephan Protschka abzulösen – und ist gescheitert. © dts Nachrichtenagentur/imago

Reinhard Mixl aus Schwandorf, 140 Kilometer nördlich von München, beschäftigt ihn in Teilzeit, Rainer Rothfuß aus Lindau, 160 Kilometer südwestlich, geringfügig. Dazu kommen Reisen quer durch die Republik, auch an Werktagen: an einem Donnerstag ins Schweriner Schloss, wie die dortige AfD-Fraktion der AZ bestätigt, im September zur dreitägigen Klausur der Thüringer AfD-Fraktion, an einem Freitag zu "rund 40 Nachwuchskadern der AfD Bayern".

Spielregeln für Steuergeld

Das Heikle: Fraktionsgeld und Abgeordnetenmittel dürfen weder in die Partei noch in private Firmen fließen – auch nicht in Kofners Institut. Laut Fraktion ist das auch nicht passiert, so die Kölner Anwälte. Offen bleibt jedoch, wie eine Vollzeitstelle, eine Geschäftsführung, zwei Abgeordnetenjobs und ein Parteiamt in eine Arbeitswoche passen – Reisen nicht mitgezählt. Seine Wochenstunden nennt Kofner trotz zweimaliger Nachfrage der AZ nicht. Im eigenen Institut zeichnet der Chef zudem als "Gastforscher".

Parteischulungen in bezahlter Arbeitszeit wären mit dem Fraktionsgesetz nicht vereinbar, teilt das Bayerische Landtagsamt auf AZ-Anfrage mit. Ob Kofner an Reisetagen Urlaub hatte, beantworten weder er noch die Fraktion. Generell seien Nebentätigkeiten erlaubt, wenn sie genehmigt wurden, schreiben die Anwälte. Auch die Arbeitszeit werde erfasst. Ginge eine Nebentätigkeit zulasten der Arbeitszeit, wäre das "unter Umständen sogar ein Arbeitszeitbetrug". Kofner bestreitet, in bezahlter Fraktionsarbeitszeit für sein Institut tätig gewesen zu sein.

Die Experten in den Ausschüssen

Dienstag, 13. Oktober, vor vier Wochen. In Saal 2 des Maximilianeums hört der Umweltausschuss zwölf Sachverständige zum Klimaschutzgesetz an. Zwei stehen auf Kofners IKW-Website, benannt von der AfD: der Ingenieur Bernd Fleischmann, für den Prognosen von mehr als einem halben Grad Erwärmung bis 2100 "durch Messungen widerlegt" sind, und der Ökonom Ulrich van Suntum, der 2023 bei der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung auftrat.

Auf der Tagesordnung steht das IKW – nicht aber, dass ein AfD-Referent das "unabhängige" Institut führt. "Die Ausschüsse hatten keine Kenntnis" über die Verbindung, bestätigt das Landtagsamt der AZ. Seit 2024 saßen fünf Experten von Kofners Liste in Anhörungen, alle von der AfD benannt. Das IKW stellt ihre Stellungnahmen als eigene Publikationen online.

Kein Geld, kein Auftrag

Für Anhörungen verweist das IKW auf die "Entschädigungsregelungen" des Parlaments "bzw. der zuständigen Fraktion". Die Fraktion widerspricht ihrem Referenten: Sachverständige bekämen "kein Geld von der Fraktion", schreiben ihre Anwälte der AZ, diese habe das IKW "niemals mit irgendetwas beauftragt". Was Kofner nebenher anbietet, hat sie offenbar nicht unter Kontrolle.

Für einen Vorschlag aus Eigeninitiative braucht es aber keinen Auftrag. Kofners Dementi schrumpfte binnen zwei Tagen von "zu keinem Zeitpunkt Leistungen erbracht" auf keine "Auftragsleistungen". Wer die Experten ins Spiel brachte, der Fachreferent oder sein Institut, ließ er dreimal offen. Hätte er sie in bezahlter Arbeitszeit empfohlen, hätte Fraktionsgeld seiner Firma genützt, als Gratiswerbung.

"Die alle der AfD nahestehen"

Zu seinen Experten zählten "renommierte Professoren", schreibt Kofner der AZ. Ein Wort fehlt dabei: AfD. In der "Staatsreparatur", laut Berliner Verfassungsschutz ein Treffpunkt der Neuen Rechten, nannte er das IKW im Februar 2026 einen Pool von Experten, "die alle der AfD nahestehen". Ihre Ideen sollten "in die Partei und in unser Vorfeld" getragen werden – offenbar auch in den Landtag.

Der junge Jurij Kofner neben Russlands Außenminister Sergej Lawrow. © Screenshot Internet AZ/Der Rechte Rand/X

Er lobte dort Sellners "perfektes Beispiel Remigration", gemeint sind massenhafte Abschiebungen, Anreize und Druck zur Ausreise. Sozialleistungen sollten nur jene bekommen, deren Vorfahren eingezahlt hätten, "das sind die Deutschen, die ethnischen Deutschen", oder wer selbst lange eingezahlt habe. Maßgeblich sei "nicht ausschließlich die ethnische Herkunft", teilt er der AZ dazu mit.

Aber mitentscheidend offenbar schon: Leistungen dank ihrer Vorfahren bekämen demnach vor allem Familien, die seit Generationen in Deutschland leben, "darunter naturgemäß überwiegend ethnische Deutsche", schreibt er. Das deutsche Volk besitze über die Staatsangehörigkeit hinaus eine "kulturelle, sprachliche und abstammungsbezogene Identität".

Im Pool finden sich Russland-Freunde wie Glenn Diesen, der für den Staatssender RT schrieb, Ökonomen des Ludwig-von-Mises-Instituts, das mit dem Geld des Münchner Milliardärs August von Finck groß wurde und, wie die AZ berichtete, das Ende von Staat und Demokratie predigt, und der Ex-Abgeordnete Roland Hartwig, 2023 beim Potsdamer Treffen.

Meuthens Warnung im AfD-Datenleck

Die Idee ist älter, wie Mails aus dem AfD-Datenleck zeigen, die die AZ ausgewertet hat. 2015 regte ein Bundesvorstandsmitglied einen "liberal/libertären AfD think tank" an, im Gespräch war Philipp Bagus, heute auf Kofners Liste und Aushängeschild des demokratiefeindlichen Ludwig-von-Mises-Instituts. Der damalige Co-Parteichef Jörg Meuthen warnte: "Auch radikal-libertäre Positionen können nicht die unseren sein."

Was das Netzwerk heute verbreitet, findet sich auf der IKW-Homepage. Der Däne Emil Kirkegaard, laut der britischen Anti-Extremismus-Organisation "HOPE not hate" ein Rassenforscher, lässt dort offen, ob Leistungsunterschiede von Migranten in den Genen liegen. Und ein Gastautor würdigt den italienischen Rassentheoretiker Julius Evola, auf den sich Neofaschisten bis heute berufen.

Auch Russland kommt gut weg. Ein Text verspricht "Wohlstand" durch die "Normalisierung der Beziehungen zu Russland". Der AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider, Landtags-Vizepräsident in Sachsen-Anhalt, wirbt für eine orthodoxe Nationalkirche wie bei Serben und Russen. Kofner rührt alles zusammen und nennt es Wirtschaftspolitik.

Ausgebildet in Moskau

Die Russland-Nähe des Netzwerks wirft Fragen nach Kofners eigener Verbindung nach Moskau auf. Bisher unbekannt war, was er 2023 dem Videokanal Golos Germanii auf Russisch erzählte. Er sei Mitglied des sanktionierten Gortschakow-Fonds gewesen, den das russische Außenministerium gründete, um Russlands Weltsicht zu verbreiten. Ein gutes Projekt, lobte er im Video.

Der Funktionär neben Martin Sellner, Aushängeschild der Identitären Bewegung. © Screenshot Internet/AZ/Facebook

Für einen Moskauer Vizebürgermeister, nach AZ-Recherchen Alexander Gorbenko, habe er wöchentlich westliche Medien ausgewertet, samt Eigentümern und Ressortleitern. Wann das war, lässt Kofner offen. Russlands Außenministerium, Botschaft und Gortschakow-Fonds ließen Anfragen der AZ unbeantwortet.

Auf dem Internetauftritt seines Instituts steht, Kofner habe in Moskau Projekte koordiniert, "in Zusammenarbeit mit der Eurasischen Wirtschaftskommission und der Präsidialadministration". Die Kommission lenkt einen Staatenbund um Russland, die Präsidialverwaltung ist die Schaltzentrale des Kremls. Ob er die meint, ließ Kofner auf AZ-Anfrage offen.

"Befreite Gebiete"

2017 drehte er für den Staatssender RT den Film "Sanfte Besatzung" über den Einfluss der USA auf Deutschland, das russische Sprachrohr stellte ihn als "investigativen Journalisten" vor. Und 2024 verweigerten ihm die USA die Einreise, nach eigener Schilderung ging es auch um russischen Einfluss. Trumps Republikaner nannte er 2025 trotzdem Freunde und Verbündete, zumindest im "Kulturkampf".

Im September 2026 gab er dem in der EU verbotenen russischen Staatsmedium Sputnik ein Interview, das auch der sanktionierte belarussische Staatsrundfunk sendete. Die ukrainische Regierung nannte er ein "terroristisches Regime", den Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen eine Inszenierung oder aufgebauscht. "Wir wollen" eine Lösung, sagte er aus AfD-Perspektive, die "alle von der russischen Armee befreiten Gebiete anerkennt".

Konfrontiert mit diesen Aussagen, sagt Kofner, "befreit" habe er nur aus russischer Sicht übernommen, in einer "technisch-militärischen Lagebeschreibung". Nur beginnt eine Lagebeschreibung selten mit "Wir wollen". Am 7. November nannte er in einem Beitrag seines Instituts die These einer "vorrangig russischen und chinesischen Bedrohung" der Energieinfrastruktur ein "Narrativ".

Aufträge ohne Auftraggeber

"Wir haben auch schon einige Aufträge", sagte Kofner im Februar in Berlin. Von wem, sagt er bis heute nicht. Ins Lobbyregister des Bundestags trug er das IKW erst am 3. November 2026 ein, als erste Journalisten nachfragten. Die Angaben widersprachen sich: Dort stand, sein Institut habe "keine Finanzierungsquelle", zugleich aber Schenkungen bis 10.000 Euro.

Auch Schenkungen seien eine Finanzierungsquelle, so die Bundestagsverwaltung auf AZ-Anfrage, die Neueinträge "auf Auffälligkeiten, Widersprüche und unplausible Angaben" prüft. Gemeint sei das Stammkapital, schreibt Kofner der AZ. Nach Erscheinen dieses Artikels, am 14. November, änderte er den Eintrag. Schenkungen stehen dort nun mit 0 Euro.

Ruf nach dem Rechnungshof

Das Institut und Kofner werden nun ein Fall für Ilse Aigner. "Das IKW verkauft laut seiner Website parlamentarische Arbeit", schrieb ihr von Brunn am 20. Oktober in einem Brief, der der AZ vorliegt, gegebenenfalls solle sie den Obersten Rechnungshof einbeziehen. "Ich befürchte, dass hier Schindluder mit Steuergeldern getrieben wird", sagt er der AZ. Ein Vorwurf, dem die AfD-Fraktion entgegentritt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Auch Ilse Aigner (oben, links) will das AfD-nahe Institut näher unter die Lupe nehmen. © Frank Hoermann/Sven Simon/imago

Aigner beauftragte das Landtagsamt, hat aber nur ein "rein formelles Prüfungsrecht", Fraktionsgelder prüfen darf allein der Rechnungshof. Dem Landtag fehlten damit die Möglichkeiten, die Mittelverwendung "effektiv aufzuklären", räumt die Verwaltung ein. Beim Rechnungshof hat sie sich bislang nicht gemeldet, bei der AfD-Fraktion auch nicht, die würde "erfahrungsgemäß" ohnehin auf "die Erfüllung von Fraktionsaufgaben" verweisen, so das Landtagsamt.

Die Grünen nennen den Vorgang "ungewöhnlich" und wünschen eine Prüfung durch die Präsidentin, ähnlich wie die Freien Wähler. Sie halten eine Auswertung durch den Rechnungshof für "angezeigt". Fraktionsgeld dürfe nicht für Parteiarbeit oder private Geschäftsmodelle missbraucht werden, schreibt die CSU-Fraktion der AZ: "Sollte es zu zweckwidriger Verwendung gekommen sein, muss das klare Folgen haben."

Zwei Einladungen

Kofner macht derweil weiter. Das Angebot seines Instituts steht nach wie vor im Netz, die Anfrage für 49 Euro, der Antrag samt Zitat für 149. Und Moskau hat ihn nicht vergessen: Beim Gortschakow-Fonds sei er seit "mindestens zehn Jahren" nicht mehr aktiv, schreibt er. Zu einem "kürzlichen Alumni-Treffen" sei er aber eingeladen worden. Er habe absagen müssen.

Eine andere Einladung nahm er wiederum an. Am 16. Oktober feierte er beim Staatsempfang für den Wirtschaftsbeirat der Union, dem er eigenen Angaben zufolge seit 2020 angehört, im Kaisersaal der Residenz mit, "eine große Freude und Ehre", postete er auf Instagram. Zu Kofner hat die CSU-Fraktion auf AZ-Anfrage "keine Kenntnisse".

Aktualisierung vom 15. November 2026: Jurij Kofner hat sich nach Erscheinen dieses Artikels erneut bei der AZ gemeldet. Wir haben einzelne Ergänzungen aufgenommen.