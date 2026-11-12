Hubert Aiwanger und Tanja Schweiger: Warum sie trotz zweier Kinder nie heirateten

Tanja Schweiger, erfolgreiche Landrätin von Regensburg und zweifache Mutter, war die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger. Ein Porträt.

Einer ihrer eher seltenen gemeinsamen Auftritte: Tanja Schweiger und Hubert Aiwanger 2023 bei der "Fastnacht in Franken".

Es wird ein schwerer Gang für Tanja Schweiger (48) werden. Am Samstag finden ab 10.30 Uhr das Requiem und der Trauerstaatsakt für Hubert Aiwanger statt, die Regensburger Landrätin wird in der ersten Reihe sitzen.

Nach Tagen der Schockstarre hat sie sich auf Instagram geäußert und für die "überwältigende Anteilnahme" bedankt. Die Nachricht vom plötzlichen Tod ihres geliebten Mannes habe sie und ihre Familie "überrollt". Die Mutter von zwei Kindern muss alle Kräfte in sich mobilisieren, um das Drama einigermaßen zu bewältigen.

Aiwanger sagte: "Ich bin nicht so übertrieben romantisch"

Tanja Schweiger und Hubert Aiwanger – sie waren ein politisches Powerpaar, das sich gegenseitig in der jeweiligen Eigenständigkeit und den verschiedenen Rollen gefördert hat.

Die beiden waren nicht verheiratet, was manche verwundert hat, denn Aiwanger war ja ein sehr wertkonservativer Mensch. Und auf dem Land wird schnell geheiratet. Er selbst sagte dazu: "Das passt so, wie es ist. Ich bin eher nicht so übertrieben romantisch." Und auch Tanja Schweiger habe keinen großen Ehewunsch gehabt.

Da waren die Freien Wähler gerade erstmals in den Bayerischen Landtag eingezogen: Tanja Schweiger und Hubert Aiwanger 2008. © Stefan Puchner (dpa)

Aber die beiden gingen einen gemeinsamen Weg. Auch wenn sie keine Lust an der Inszenierung als Paar hatten und öffentlich wenig zusammen zu sehen waren. Für das Handwerk, traditionell neben den Bauern die wichtigste Wählerschicht der Freien Wähler, machten sie Ausnahmen: Einmal traten sie bei der Sendung "Fastnacht in Franken" als Wandergesellen auf, im September erschienen sie zum "Tag des Handwerks" in Regensburg.

Privates und Politisches trennen

Bei anderen Gelegenheiten waren sie sich einig: Sie wollten das Private und das Politische lieber trennen. Zu den Bayreuther Festspielen kam Aiwanger zum Beispiel fast immer mit einer Königin aus der Landwirtschaft.

Tanja Schweiger bedurfte nicht des Glanzes von Hubert Aiwanger. Sie war nie "die Frau von...". Sie setzte lieber eigene Akzente.

Aiwanger "entdeckte" Schweiger

Hubert Aiwanger ist quasi der Entdecker von Tanja Schweiger als Politikerin. Die blitzgescheite Betriebswirtin arbeitete zuerst als Finanzplanerin bei der Deutschen Bank, bei einer Veranstaltung lernten sich die Fachfrau für Geld und der selbstbewusste Politiker mit eigenem Bauernhof 2007 kennen, erzählte sie 2021 der Zeitschrift "Bunte".

Die Liebe entstand über ein spontanes Jobangebot. "Sie müssen für uns als nächste Regensburger Landrätin kandidieren", sagte Aiwanger ihr offenherzig direkt ins Gesicht.

Tanja Schweiger, die sich vorher politisch nicht engagiert hatte, fragte erstaunt zurück: "Was muss man da können? Ich hab' ja von Politik keine Ahnung." Er ließ sich davon nicht beirren: "Das macht nix, das haben die anderen auch nicht. Aber Sie haben wenigstens eine gute Ausbildung und einen gesunden Menschenverstand."

Tanja Schweiger (Freie Wähler) steht am 30.03.2014 in Regensburg (Bayern) neben ihrem Lebensgefährten, dem Vorsitzende der Freien Wähler Hubert Aiwanger. Schweiger ist die neue Landrätin in Regensburg. © Armin Weigel (dpa)

2008 zog Tanja Schweiger als jüngste Abgeordnete nach dem überragenden Wahlerfolg der Freien Wähler (mit 10,2 Prozent der Stimmen schafften sie erstmals den Sprung ins Landesparlament) in den Bayerischen Landtag ein, sie stieg zur Parlamentarischen Geschäftsführerin auf.

Vier Jahre lang hielten sie ihre Liebe geheim

Vier Jahre lang hielten Aiwanger und sie ihre Liebe geheim, denn er war der Fraktionschef, sie eine Abgeordnete, das hatte ein Gschmäckle.

Erst 2012 machten sie ihre Beziehung öffentlich, da war Tanja Schweiger schon schwanger. In der Abendzeitung sagte Aiwanger 2020: "Ich wollte es anfangs nicht an die große Glocke hängen, weil wir auch in derselben Fraktion waren. Wenn man eine Beziehung hat, ist das nicht ganz so einfach in der Politik, wenn man selbst der Fraktionsvorsitzende ist."

Schweiger eroberte sich schnell hohes Ansehen

Das Problem zu großer Nähe im Landtag wurde 2014 elegant gelöst: Tanja Schweiger wurde mit 60 Prozent zur neuen Landrätin von Regensburg gewählt. Sie ist Chefin von über 700 Angestellten, ein wichtiger Managerjob an der politischen Front, egal ob es um Corona oder Asylbewerberunterbringung geht.

Landräte sind in Bayern kleine Könige und Königinnen. Tanja Schweiger eroberte sich schnell hohes Ansehen als pragmatische Politikerin. Sie war nicht so glamourös wie die ehemalige Fürther Landrätin Gabriele Pauli, mit der sie einige Zeit in der Landtagsfraktion war, aber sie wurde so beliebt, dass sie mit hohen Ergebnissen über 60 Prozent wiedergewählt wurde.

In der Flugblatt-Affäre stellte sie sich klar hinter ihn

So avancierte sie zum Star der Freien Wähler, die nach Paulis Ausscheiden wenige starke Frauen mit Charisma haben.

Politisch passte zwischen Aiwanger und Schweiger kein Blatt. Auch in der Flugblatt-Affäre 2023, als Hubert Aiwanger mit widerwärtigen Schmäh-Zeilen über den Holocaust in Verbindung gebracht wurde, stellte sie sich klar hinter ihren Mann. Der seinen Bruder als Autor vorschob und nach den Turbulenzen einen großen Wahlsieg einfuhr.

Aiwanger war auf der Höhe seiner Macht, erst recht nach den Erfolgen bei der Kommunalwahl 2026 mit vielen neuen Landräten der Freien Wähler.

Trautes Familienglück: Der FW-Bundes- und Landesvorsitzender Hubert Aiwanger 2013 beim Politischen Aschermittwoch in Deggendorf (mit seinem vier Monaten alten Sohn Laurenz und seiner Lebensgefährtin Tanja Schweiger. © Victoria Bonn-Meuser (dpa)



Zwei Söhne, Laurenz und Adrian, heute 14 und zehn Jahre alt, machten das ländliche Familienglück perfekt. Aiwanger, der sich immer eine Fülle von Terminen auflud und in Bayern allgegenwärtig war, wollte auch ein guter Vater sein.

Aiwanger bezeichnete sich als milden Vater

2020 sagte er, er verbringe im Schnitt ein bis zwei Stunden täglich mit der Familie, am Wochenende mehr. Er sei ein milder Vater: "Ich habe lieber Freude als ständig zu schimpfen." Dass das Familienleben mit der Politik so gut zu vereinbaren war, lag vor allem auch an Tanja Schweigers Eltern. Sie passten auf die Kinder auf, wenn die beiden unterwegs waren.

Es war wie in der guten alten Zeit aus dem konservativen Bilderbuch: Sie lebten in einem Dreigenerationenhaus bei Regensburg. Die Erziehung der Kinder lag natürlich vor allem bei Tanja Schweiger, denn Aiwanger war auch überregional als Bundesvorsitzender der Freien Wähler, Vize-Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister sehr viel unterwegs.

"Das Leben endet. Die Liebe nicht"

Hubert Aiwanger hinterlässt als Politiker und Mensch eine schmerzliche Lücke. Vor allem natürlich für Tanja Schweiger, die jetzt ihr Familienleben mit den Kindern neu organisieren muss. Sie wird viel Kraft und Hilfe dazu brauchen.

"Das Leben endet. Die Liebe nicht", hatte Tanja Schweiger am 31. Oktober auf Instagram geschrieben. Nicht ahnend, dass ihr am 4. November der geliebte Mann genommen wird. Ohne jede Vorwarnung. Hubert Aiwanger wirkte immer vital und robust, keine Krankheit war bekannt. Die genaue Todesursache des 55-Jährigen ist immer noch unbekannt.

Schweiger muss sich Zeit für die Trauer nehmen

Tanja Schweiger muss sich die nötige Zeit für die Trauer nehmen. Und gleichzeitig weiter funktionieren: als Mutter für ihre beiden Kinder. Und als Landrätin von Regensburg.

Die Dinge, die sie früher so gerne machte, von Reiten bis Saxofonspielen und Schwimmen, wird die Tochter einer Krankenschwester und eines Maurers wohl vorerst zurückstellen.

Eine Tanja Schweiger wird sich sortieren

Aber eine Tanja Schweiger wird sich sortieren. Sie hat es immer geschafft, Kinder und Karriere miteinander zu verbinden. Und sie wird auch mit dieser Extremsituation nach dem Schicksalsschlag zurechtkommen. Die "Herzblut-Freie-Wählerin" (Schweiger über Schweiger) wird sich auch politisch bald wieder zurückmelden, meinen Parteifreunde.

Schließlich war ihr Grundsatz immer: "Was soll eine Frau nicht können, was ein Mann selbstverständlich kann?"

Tanja Schweiger am 13. Mai 2026 zu Gast bei Markus Lanz. © IMAGO/teutopress GmbH (www.imago-images.de)

Schon ist die Bezirksvorsitzende der Freien Wähler in der Oberpfalz als Nachfolgerin von Hubert Aiwanger im Gespräch. Mit 48 Jahren ist sie im besten Politikerinnenalter. Wer könnte das politische Erbe ihres Mannes besser fortsetzen als sie? Ob das zu früh kommt in dieser schweren Trauerzeit, muss Tanja Schweiger selbst entscheiden.

Das niederbayerische Original ist nicht kopierbar

Eines ist klar: Einen wie Hubert Aiwanger wird es nie mehr geben, das niederbayerische Original ist nicht kopierbar. "Hubert war ein wirklicher Volksvertreter – mit Charme, Witz und Toleranz", sagte Tanja Schweiger in einer persönlichen Würdigung nach seinem Tod. Das wird bleiben. Aber das Leben geht weiter. Und Tanja Schweiger wird darin eine wichtige Rolle spielen – politisch und privat.

Um den Hals hat sie auf Fotos gern ein Amulett mit den Fotos ihrer beiden Söhne getragen, vielleicht wird sie bald auch eines mit Hubert Aiwangers Bild tragen.