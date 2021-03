Demos, Partys, Ausflügler: Polizei befürchtet "Stresswochenende"

Demos, Abstandsregeln, Falschparker - es gibt am Osterwochenende viel für Bayerns Beamte zu tun.

Demonstrationen, Ausflügler und Falschparker...die Polizei in Bayern wird am Osterwochenende alle Hände voll zu tun haben. (Symbolbild)

München - Die Polizei-Gewerkschaften in Bayern rechnen wegen Corona-Demos und Ausflüglern mit einem "Stress-Wochenende" zu Ostern. "Das Osterwochenende war in den vergangenen Jahren schon bekannt für Demonstrationen, die erfreulicherweise meist friedlicher Natur waren", sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Peter Pytlik, am Mittwoch. "Nur dieses Mal gehen wir davon aus, dass es sich anders darstellen könnte."

Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Jürgen Köhnlein, sagte, gerade bei Aktionen gegen die Corona-Maßnahmen sei vieles auf "Konfrontation und Konflikte" ausgelegt. "Die Polizei wird dann zum Prellbock für die Kritik an der Politik", sagte Köhnlein am Mittwoch "BR5 aktuell".

"Wir können nur an alle Menschen appellieren, sich an die aktuellen Vorgaben zu halten"

Zusätzliche Konflikte könne es an den Feiertagen wegen Regel-Verstößen von Ausflüglern geben, fürchten die Gewerkschaften. "Bei der Kontrolle der Abstandsregelungen wird nicht jeder Verständnis zeigen", sagte Köhnlein. "Wir können nur an alle Menschen appellieren, sich an die aktuellen Vorgaben zu halten." Die Polizei will auch ihre Kontrollen im Alpen-Ausflugsverkehr verstärken. Im Fokus stehen demnach besonders Falschparker und Wildcamper, aber auch Motorradfahrer sollen kontrolliert werden.

Neben Schwaben will die Polizei auch im südlichen Oberbayern Ausflugsverkehr und Besucherströme an den Feiertagen mit verstärkten Kontrollen in geordneten Bahnen halten. Schon am vergangenen Wochenende hätten die Beamten damit begonnen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Besonders in den Gemeinden Samerberg und Brannenburg im Inntal seien dabei mehrere Falschparker mit Bußgeldern belegt worden. Wo über Ostern viele Besucher unterwegs seien, lasse sich aber schwer voraussagen, sagte der Sprecher.

Um genau diese Ausflügler besser zu lenken, hat die Bayern Tourismus Marketing GmbH pünktlich zu Ostern ihren überarbeiteten Ausflugsticker vorgestellt. Er bietet Tipps für weniger frequentierte Ziele und aktuelle Verkehrsinformationen - auch über die Parkplatzsituation am Ziel der Wahl, aber nur, wenn die Tourismusbeauftragte vor Ort diese aktuell einpflegen. Automatisch melden Parkplätze ihre Auslastung (noch) nicht ins Netz.