Rücksichtslose Umland-Ausflügler: Polizei greift durch!

Vor allem wildes Parken soll verhindert werden. Zuletzt hatten Ausflügler aus München und dem Umland das Bayerische Oberland überrannt - was nicht immer gern gesehen war.

Autos von Ausflüglern stehen am Ortseingang von Oberstdorf auf einem Parkplatz.

München - Bis zum Ende der Sommerferien im September wird das Polizeipräsidium Oberbayern Süd den Ausflugsverkehr zu den beliebten Zielen im Oberland stärker kontrollieren.

Vor allem "zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie insbesondere zur Verhinderung von eklatanten Parkverstößen" sei das nötig. Das habe auch die Erfahrung aus dem letzten Jahr gezeigt. "Gegenseitige Rücksichtnahme, wie sie auch in der Straßenverkehrsordnung eingefordert wird, erwarten wir deshalb in gleicher Weise von Anwohnern und Ausflüglern. Jeder einzelne ist aufgefordert, seinen individuellen Beitrag zu leisten", so Polizeipräsident Robert Kopp.

Kontrollen von März bis September angekündigt

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Ärger etwa um Tagestouristen aus München gegeben. Teils wurden Autos mit "M"-Kennzeichen auf Parkplätzen beschädigt oder Schilder mit Beleidigungen aufgestellt. "Wir nehmen einerseits die Sorgen und Beschwerden von Anwohnern der 'Hot Spot' Regionen ernst, akzeptieren jedoch auch keine Selbstjustiz wie das Beschädigen von geparkten Fahrzeugen mit auswärtigen Kennzeichen oder das Aufstellen von Schildern mit Beschimpfungen", so Kopp.

Alle Dienststellen im betroffenen Bereich werden ab diesem Samstag (27.3.) bis Mitte September nun verstärkt kontrollieren. Besonders Wanderparkplätze oder Zufahrtsstraßen, auf denen gern wild geparkt wird. Festgestellte Verstöße sollen konsequent geahndet werden. Dies kann von einem Verwarnungsgeld oder einer Ordnungswidrigkeitenanzeige bis hin zur Abschleppung des Fahrzeugs gehen.

Folgende Hinweise hat die Polizei für alle Ausflügler: