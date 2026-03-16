AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Das Schnitzel wird noch mal teurer: Gastro-Preise steigen weiter

Das Schnitzel wird noch mal teurer: Gastro-Preise steigen weiter

Neue Zahlen zeigen: Die Rechnung in Wirtshäusern fällt im Februar noch höher aus. Bereits im Januar verzeichnete das Statistische Bundesamt einen Anstieg.
Alexander Spöri, dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Einer Speisetafel vor einem Münchner Wirtshaus. Auswärts essen zu gehen, ist für viele Menschen eine Ausnahme geworden.
Einer Speisetafel vor einem Münchner Wirtshaus. Auswärts essen zu gehen, ist für viele Menschen eine Ausnahme geworden. © Wolfgang Maria Weber/imago

Die Preise in der Gastronomie steigen weiter und stabilisieren sich trotz der seit Januar geltenden Mehrwertsteuersenkung nicht.

Laut dem Statistischen Bundesamt sind Mahlzeiten in Restaurants im Februar im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent teurer geworden. Derselbe Preisanstieg wird auch bei alkoholischen Getränken verzeichnet. Die Kosten beim Verzehr in Fast-Food-Lokalen sind um 0,6 Prozent gestiegen.

Preisanstieg hat zuletzt für Diskussionen gesorgt

Der Vorsitzende der Münchner Innenstadtwirte, Gregor Lemke, sagte bereits vor wenigen Wochen, dass er die Steuersenkung nicht an seine Gäste weitergeben konnte. Schon damals schossen die Preise weiter in die Höhe. "So viele Kollegen haben die Preise letztes Jahr nicht erhöht", sagte er der AZ.

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

Hätten die Wirte den vollen Betrag 2025 an Kunden weitergegeben, "kämen wir in Bereiche, in denen man für ein Schnitzel 35 bis 38 Euro verlangen müsste".

Der Chef des Augustiner Klosterwirts an der Frauenkirche, Lemke, prognostizierte damals allerdings auch mit Blick auf den Februar und weitere Verteuerungen: „Ich bin mir sicher, dass kein weiterer Anstieg mehr verzeichnet wird.“ Jetzt zeigen die Zahlen: Es ist anders gekommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.