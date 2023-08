Bergwacht im Dauereinsatz: Mehrere tödliche Unfälle am Wochenende

Das schöne Wetter führte zahlreiche Menschen in die Berge. Doch für drei Frauen in Berchtesgaden endete der Ausflug am Wochenende tödlich.

20. August 2023 - 16:36 Uhr | Heidi Geyer

Der Blaueisgletscher ist der nördlichste Gletscher der Alpen, in der Mitte befindet sich der Hochkalter. © Zoonar.com/Reiner Pechmann