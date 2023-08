Touristen-Ansturm an beliebtem Ausflugsziel – doch die Massen bringen Probleme mit sich

Derzeit strömen so viele Touristen an den Königssee wie lange nicht – doch nicht alle Menschen in der Region freuen sich darüber.

Schönau am Königssee - Gegen 13 Uhr meldet die Schifferei am vergangenen Samstag "ausverkauft". 5.000 Menschen können an diesem Tag über den See, der Rest darf nicht übersetzen. Noch mehr Plätze geben die Elektroboote schlicht nicht her. Auch anderswo herrscht am Königssee reger Betrieb.

Einheimische im Internet nörgeln, weil "vor lauter Menschen kein Boden mehr zu sehen ist", andere machen dagegen das Geschäft des Jahres. Die Region lebt schließlich vom Tourismus. Doch das interessiert nicht alle: "Der Einheimische muss weg, um Freizeit zu genießen", schreibt ein Kritiker des Ansturms im Netz.

Seenschiffart am Königssee: "Der Rubel rollt hier"

Mit solchen Kommentaren kann Michael Grießer wenig anfangen. Der Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt ist zufrieden, dass sich am Königssee was regt und viel los ist. "Der Rubel rollt hier", sagt auch ein Mann in der Warteschlange. Eine Fahrt über den Königssee nach Salet kostet 27,80 Euro für Erwachsene, nach St. Bartholomä 22 Euro – hin und zurück. Das macht einen Tagesumsatz von mehr als 100.000 Euro.

Es wäre noch mehr gegangen, wenn der Hochstaufen, eines der Elektroboote, sich nicht noch in Reparatur befinden würde, sagt Grießer. 6.000 Leute hatten sie einmal vor Corona.

Am Königssee: Die Touristenmassen bringen Probleme mit sich

Derzeit ist fast jeder Tag ein Ausnahmetag an einem der wohl beliebtesten Ausflugsseen Deutschlands. Auch am Kehlstein ist der Andrang am Wochenende riesig. Bereits gegen Mittag gibt es am Samstag keine Möglichkeit mehr, Karten für eine Auffahrt zu erhaschen.

Am Königssee bringen die Massen Probleme mit sich. Die Wartezeit, um aufs Schiff zu kommen, beträgt zu diesem Zeitpunkt zwei Stunden, bestätigt eine Mitarbeiterin der Touristen-Information in Schönau am Königssee.

Die Urlauber sind "vor allem Individualtouristen"

Knapp 30 Grad Celsius zeigt das Thermometer. Trotz Online-Reservierung ist der Vorplatz am Ufer gerammelt voll. Viele Nationen sind zu Gast, eine große Zahl Inder verbringt derzeit in Berchtesgaden Urlaub – auch einige Asiaten sind darunter. Es wird viel Englisch gesprochen.

"Es sind vor allem Individualtouristen", bestätigt Michael Grießer. Reisebusse mit Tagestouristen seien deutlich weniger vor Ort als noch vor Corona-Zeiten, sagt er. Allerdings: Die Parkplätze für Busse sind bis auf den letzten Platz belegt.

Die Hitze macht lange Wartezeiten bis zur Bootsabfahrt problematisch

Von oben knallt die Sonne, unten drängen sich die Menschen am Ticketschalter. Viele Junge, einige Alte. Manchen macht die Gluthitze zu schaffen. "Früher gab es an der Seelände schattenspendende Kastanienbäume", sagt Geschäftsführer Grießer. Im Zuge der Neugestaltung des Platzes mussten diese weichen und wurden entfernt. Die kleinen Holzüberdachungen am Seeufer sind viel zu klein dimensioniert.

Kurzfristig herrscht Aufregung. Bei einem Mann geht der Kreislauf an diesem Samstag in die Knie. Er muss sich auf eine Parkbank legen. "Das dauert hier zu lange", sagt seine Begleiterin. Er bekommt eine Flasche Wasser, eine Frau reicht ihren Schirm. Einige Leute haben in weiser Voraussicht Schirme mitgebracht, um sich in der langen Schlange vor den Sonnenstrahlen zu schützen. "Es fehlt ein Platz, wo man Schatten findet", sagt ein Asiate auf Englisch.

Hitze-Problematik: Schifffahrtsboss Grießer fordert Gespräch mit der Gemeinde

Schifffahrtsboss Grießer sagt: "Wer reserviert hat, muss nicht in der Schlange warten." Die Leute könnten sich derweil anderweitig die Zeit vertreiben. Es genüge, 20 Minuten vor Bootsabfahrt am Steg zu sein.

Tatsächlich gibt es nicht viele Möglichkeiten, hier Schatten- und Sitzplätze zu finden. Der kleine Biergarten nebenan ist bis auf den letzten Platz belegt. Zusätzlicher Sonnenschutz in der Hochsaison könnte Abhilfe schaffen. Allerdings: "Uns gehört an der Seelände nur ein schmaler Streifen", sagt Michael Grießer. Die Hitze-Problematik ist für ihn aber nachvollziehbar. Sein Vorschlag: ein Gespräch mit der Gemeinde. Das könnte eine Lösung herbeiführen.