Bayerns neue Bierkönigin privat: Hobbys, ihr Lieblingsgetränk und ihr Anzapf-Talent

Der Bayerische Brauerbund hat seine neue Majestät in München gekrönt: Die Friseurmeisterin Katharina Kastenmüller aus Oberbayern ist nun ein Jahr lang die Bierkönigin. Wie es ihr nach dem Finale geht, wie lange gefeiert wurde, warum es einen überraschenden Schnappschuss mit Hubert Aiwanger gibt und wie sie privat tickt.

Die neue Bayerische Bierkönigin 2026/27 Katharina Kastenmüller aus Oberbayern nach ihrer Wahl im Löwenbräukeller.

Bayern hat eine neue Bierkönigin – sie kommt aus Oberbayern. Katharina Kastenmüller (33) hat am Donnerstagabend in München das Finale gewonnen. Die Entscheidung zwischen den verbliebenen vier Kandidatinnen trafen Jury und Publikum im Löwenbräukeller.

Am Tag nach ihrer Wahl spricht die AZ mit der Friseurmeisterin und Betriebswirtin aus Dietramszell (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Sie lacht trotz langer Nacht viel und spricht in charmantem Dialekt.

AZ: Frau Kastenmüller, Sie sind Bayerns neue Bierkönigin. Wie fühlt sich das an?

KATHARINA KASTENMÜLLER: Richtig gut! Ich habe mich riesig gefreut.

So lange wurde nach dem Finale noch gefeiert

Wie haben Sie das Finale erlebt?

Es war ein sehr aufregender Tag mit Generalprobe, Fotoshooting, Interview, Styling und Make-up. Man fiebert so mit und dann ist es endlich so weit: Es ist unbeschreiblich, wenn man das eigene Bild und den Namen auf der Leinwand sieht. Ich hatte nicht damit gerechnet.

Die Vorgängerin Anna Winkler (l.) krönt die neue Bayerische Bierkönigin für die Saison 2026/27: Katharina Kastenmüller aus Dietramszell. © Felix Hörhager/dpa

Wie lange haben Sie nach dem Finale noch gefeiert?

(lacht). Sehr lang ... Es war schon hell.

Und es ist Bier geflossen, vermute ich?

Auf jeden Fall. Aber in Maßen.

Aiwanger geht vor der Bierkönigin auf die Knie

Auf Fotos sieht man, dass Hubert Aiwanger bei der Veranstaltung vor Ihnen auf die Knie gegangen ist. Wie kam es denn dazu?

Er hat einen Knicks gemacht und ist dabei auf die Knie gegangen. Ein royaler Knicks (lacht). Das ist schon etwas Besonderes.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kniet vor der neuen Bayerischen Bierkönigin 2026/27 im Löwenbräukeller. © Felix Hörhager/dpa

Sie sind Friseurmeisterin und Betriebswirtin. Welchen Bezug haben Sie zu Bier?

Ich habe bei der Ausbildung zur Betriebswirtin meine Facharbeit zum Thema Bier geschrieben. Einen weiteren Bezug habe ich über meine Hobbys, die Blaskapelle Ascholding und das Weißbierkarussell auf der Wiesn, wo ich schon lange arbeite.

Ihre Verbindung: Eine Facharbeit über Bier

Was genau haben Sie in Ihrer Facharbeit thematisiert?

Wie man den Bierkonsum wieder steigern könnte.

Zu welchem Ergebnis sind Sie in der Theorie gekommen?

Indem man das Bier als Genussmittel wieder positiver präsentiert, zum Beispiel in Sachen Marketing und Vertrieb.

Was nehmen Sie sich für Ihre Zeit als Bierkönigin vor?

Ich freue mich richtig auf die Zeit. Ich möchte dieses einmalige Jahr einfach genießen und lasse mich überraschen.

Ein Jahr lang wird Katharina Kastenmüller das bayerische Bier vertreten. Die Wahl hat der Brauerbund zum 15. Mal durchgeführt. © Felix Hörhager/dpa

Sie haben einen Friseurladen in Dietramszell. Wie werden Sie beides unter einen Hut bekommen oder wachsen Ihren Kunden jetzt erst einmal lange Haare?

Die werden jetzt ein Jahr mit langen Haaren herumlaufen! Nein, Spaß. Das ist der Vorteil meiner Selbstständigkeit, ich kann die Zeit selbst einteilen. Ich betreibe den Laden allein. Wenn an einem Tag eine schöne Veranstaltung als Bierkönigin stattfindet, bleibt das Geschäft zu.

Haben Sie früher schon mit Kunden über Bier geplaudert oder kommt das jetzt neu dazu?

Wie sie mitbekommen haben, dass ich im Casting weitergekommen bin, war es schon immer wieder Thema. Sie haben zum Beispiel gefragt, was man als Bierkönigin machen darf.

Es geht dabei vor allem auch ums Repräsentieren. Wie möchten Sie das bayerische Bier darstellen?

Positiv! Dieses Genussmittel hat nur vier Zutaten und ist einzigartig. Ich selbst trinke es mit Genuss und in Maßen.

Das ist der Tipp gegen Kater der Bierkönigin

Haben Sie einen Kater-Tipp, falls es doch mal zu viel Bier wird?

Am besten kommt es gar nicht so weit. Ansonsten: ausschlafen und Wasser mit Zitrone trinken.

Haben Sie ein Lieblingsgetränk?

Es kommt auf die Situation und das Essen an. Ich trinke gern mal ein Helles, aber auch genauso mal ein Weißbier.

Der Bayerische Brauerbund hat jetzt nicht nur eine neue Bierkönigin, sondern auch einen neuen Präsidenten. Georg Schneider (r.) übergab am Donnerstagabend offiziell an Stefan Kreisz von Erdinger Weißbräu. © Felix Hörhager/dpa

Mit wem würden Sie gern mal ein Bierchen trinken?

Ich freue mich über jeden, der mit mir ein Bier trinkt!

Anzapf-Training: So viele Schläge sind ihr Ziel

Welche Termine stehen jetzt bei Ihnen bald an?

Den konkreten Terminplan besprechen wir noch. Aber einer der ersten Termine ist das Anzapf-Training nächste Woche.

Haben Sie das Anzapfen eines Fasses schon einmal probiert?

Ja, daheim. Ich habe beim ersten Mal drei Schläge gebraucht. Mein Ziel sind zwei.

Zum Schluss: die Bierkönigin privat. Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit?

Ich bin gerne unter Menschen und in guter Gesellschaft. Dort, wo es gutes Essen und bayerisches Bier gibt und gute Musi spielt. Ansonsten gehe ich gerne Klettern, Bouldern und Mountainbiken.