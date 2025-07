Bayern wartet noch immer auf Flut-Hilfsgelder des Bundes

Im Juni 2024 verursachten Unwetter in Süddeutschland Milliardenschäden. Der damalige Kanzler versprach Hilfen, die bis heute nicht kamen. Per Brief hat Bayern nun den Finanzminister daran erinnert.

dpa | 15. Juli 2025 - 04:00 Uhr

Braunes Wasser verursache in weiten Teilen Bayerns vor mehr als einem Jahr schwere Schäden. Der Freistaat Bayern will die versprochenen Hilfsgelder auch von der neuen Regierung einfordern. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa