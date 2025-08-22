Bayern-Star Olise erster Saison-Torschütze
Audio von Carbonatix
Michael Olise hat das erste Tor in der 63. Saison der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Franzose traf im Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig in der 27. Minute zur Führung für den Titelverteidiger. Es war der 13. Bundesligatreffer für den 23 Jahre alten Offensivspieler. Olise war im Vorjahr vom englischen Premier-League-Club Crystal Palace an die Isar gewechselt war.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- FC Bayern München
- Harry Kane
- RB Leipzig
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen