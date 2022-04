Bayerische Wirte beklagen steigende Preise

Die bayerischen Wirte sehen ihre Branche nach dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen erneut in der Krise. "Die Kosten steigen wöchentlich, jeden Tag kommen Schreiben unserer Lieferanten, die Energieaufschläge verlangen und Teuerungen ankündigen. So schnell können wir die Speisekarten gar nicht anpassen", sagte die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Angela Inselkammer, am Montag auf dem Münchner Frühlingsfest. "Die Lage ist auch bei uns sehr ernst."

25. April 2022 - 14:44 Uhr | dpa

Gäste stoßen in einem mit ihren Weingläsern an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild