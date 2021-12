Wochenend-Wetter für München und Bayern: Mehr Sonne am Sonntag

Wenn sich der Nebel erst einmal aufgelöst hat, wechseln sich am Wochenende sonnige und wolkige Abschnitte in München ab. Am Sonntag spitzt die Sonne dann ein bisschen öfter durch die Wolken - dabei bleibt es allerdings kalt.

18. Dezember 2021 - 19:38 Uhr | AZ

Am Sonntag setzt sich desöfteren die Sonne gegen Nebel und Wolken durch. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München - Es wird vorerst nichts mit einer weißen Vorweihnachtszeit. In der Nacht zum Sonntag breitet sich wieder Nebel und Hochnebel aus. Die Temperaturen können bis unter 0 Grad fallen, in Alpentälern bei zum Teil klaren Himmel sogar bis -7 Grad. Im Süden warnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor streckenweiser Glätte durch gefrierende Nässe. Das ideale Wetter fürs erste Skiwochenende gab es am Samstag in einigen bayerischen Wintersportgebieten: Während die meisten Regionen zähen Hochnebel erlebten, könnten Ausflügler in den Alpen einen klaren Himmel genießen, teilte der DWD am Samstag mit. Viel Nebel und dann vermehrt Sonne in Bayern Auf den mit Wolken verhangenen Samstag folgt auch in München ein deutlich sonnigerer Sonntag - die Temperaturen steigen dabei allerdings nicht merklich. Besonders im Alpenvorland und in den Alpen selbst zeigt sich die Sonne. Ansonsten ist es meist stark bewölkt - oder trüb durch Nebel und Hochnebel. Für die Nacht auf Montag kündigt sich Regen an, örtlich kann es auch Schnee geben - aber viel wird das nicht sein. Tagsüber wird der Himmel nur leicht bewölkt sein und es bleibt recht kalt. Auch am Dienstag soll es teils sonnig, teils wolkig werden, in manchen Flussniederungen hält sich auch zäher Hochnebel. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Vermehrt sonnige Abschnitte, vor allem in den Alpen, sonst Nebel. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Vermehrt sonnige Abschnitte, vor allem in den Alpen, sonst Nebel. Montag: Anfangs stark bewölkt mit etwas Regen, häufig Sonne. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.

Anfangs stark bewölkt mit etwas Regen, häufig Sonne. Dienstag: Mitunter zäher Hochnbel, Sonne-Wolken-Mix. Höchstwerte -2 bis 3 Grad.