Wettervorhersage: Zweistellige Minusgrade - in München wird's jetzt richtig kalt

Von Schneemassen bleibt München auch in den nächsten Tagen weitestgehend verschont, dafür wird's aber sehr kalt. Teilweise sind bis zu minus 17 Grad möglich.

München - Während vor allem der Norden und die Mitte des Landes mit Schneemassen und frostigen Temperaturen kämpft, ist Bayern und vor allem München bislang noch vergleichsweise glimpflich davongekommen.

Zweistellige Minusgrade: Kälte-Hammer für München

Doch das dürfte sich nun ändern, zumindest was die Temperaturen betrifft: Denn auf München kommt eine richtige Kälte-Welle zu! Bereits am Mittwoch gehen die Werte in den Keller, bei Schneefall am Nachmittag und Abend liegen die Temperaturen zwischen -1 und -8 Grad. Auch in der Nacht fällt weiterhin Schnee, dann sollen die Werte sogar auf bis zu -12 Grad sinken.

Der Kälte-Hammer erwartet die Münchner dann aber am Donnerstag: Zwar soll es nicht mehr schneien, Meteorologen zufolge sinken die Temperaturen abends dann aber auf bis zu -17 Grad! Leichte Windböen dürften das ungemütliche Wetter noch verstärken.

Zum Wochenende hin bleibt es kalt und trocken, teilweise sind noch immer zweistellige Minusgrade möglich. Dafür schaut aber hin und wieder die Sonne raus – immerhin.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage