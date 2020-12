Wetter in München: Weihnachtswoche startet regnerisch und mild

In der Weihnachtswoche hängen viele Wolken über Bayern und München. Vielerorts wird es regnerisch, die Temperaturen werden vergleichsweise mild.

München - Die neue Woche startet in Bayern nass und trüb. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes regnet es am Montagmorgen. Zudem warnten die Wetterexperten vor Glätte am Morgen, im Osten und Süden des Landes sogar vor Glatteis.

Am Nachmittag klingt der Regen wieder ab, im Westen des Landes ziehen aber dichte Wolken auf. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 9 Grad. Für den Dienstag erwarteten die Meteorologen viele Wolken und Regen. An den Alpen soll gelegentlich die Sonne scheinen. Die Höchstwerte liegen bei milden 7 bis 14 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Montag: Stark bewölkt oder trüb. An den Alpen und im Vorland vorübergehend sonnige Phasen. Höchstwerte 3 bis 9 Grad.

Dienstag: Viele Wolken, gebietsweise Regen. Etwas Sonne zwischendurch am ehesten in Alpennähe, deutlich milder als zuletzt. Höchstwerte 7 bis 14 Grad,

Mittwoch: Stark bewölkt oder bedeckt. Zunächst im Norden, ab Mittag auch südlich der Donau zeitweise Regen, direkt an den Alpen niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen 10 bis 16 Grad.

Donnerstag: An Heiligabend viele Wolken und abermals Regen. Höchsttemperaturen 7 bis 12 Grad.