Wetter in München und Bayern: Wenig Schnee, dafür wird es frostig

Am kommenden Wochenende wird es zapfig im Freistaat. Vor allem nachts dürfte es sehr kalt werden, laut DWD kann das Thermometer auf bis zu zehn Grad unter Null fallen.

In den kommenden Tagen wird es kalt in Bayern. (Symbolbild)

München - Am Wochenende wird es in Bayern nur noch vereinzelt Schnee geben. Vielerorts sei es stark bewölkt, am höheren Alpenrand auch sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am Samstag sei vielerorts Dauerfrost möglich.

In der Nacht zu Sonntag wird es kalt im Freistaat. Temperaturen von bis zu minus sieben Grad sind der Prognose nach dann möglich, im Bayerischen Wald und an den Alpen könne es noch kälter werden. Am Sonntag erwartet der DWD sonnige Abschnitte. Vor allem in den Morgenstunden sei es sehr kalt bei Temperaturen zwischen minus fünf und minus zehn Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Samstag: Mix aus Sonne und Wolken. Höchsttemperaturen -4 bis -1 Grad.

Sonntag: Morgens bedeckt, im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke auf. Höchsttemperaturen -6 bis -3 Grad.

Montag: Überwiegend bewölkt und sehr kalt. Höchsttemperaturen -6 bis -3 Grad.