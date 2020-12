Wetter in München und Bayern: Schneeregen zum Wochenende

Am Wochenende fallen ein paar Schneeflocken - allerdings vor allem in den Alpen. Im übrigen Bayern wird es nass, grau und ungemütlich. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

Eis und Graupel bedecken den Gehweh. Die Höchsttemperaturen am Wochenende liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt.

München - Am Samstagvormittag sollten Autofahrer besonders vorsichtig sein: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) droht vor allem im westlichen Franken und Schwaben sowie am westlichen Alpenrand gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe oder geringen Neuschnee.

In den Alpen können oberhalb von 600 m bis zu 15 cm Neuschnee fallen. In tiefen Lagen wird's greislig: Schnee und Schneeregen sorgen für feucht-kaltes Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen am Wochenende bei 1 bis maximal 7 Grad.

Nass-kaltes Wochenende in Bayern

Auch der Sonntag bleibt bedeckt. Nur der Bayerische Wald hat Chancen auf ein paar Sonnenstunden. Erst zum Wochenstart kann es Auflockerungen geben - allerdings bei gleichbleibend niedrigen Temperaturen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Samstag: Wechselnd bewölkt, am Nachmittag vor allem im Westen und an den Alpen zeitweise Schnee und Schneeregen, in tiefen Lagen Regen. Höchstwerte von 1 bis 7 Grad.

Sonntag: Bedeckt, gebietsweise Regen oder Schnee. Sonnenchancen nur im Bayerischen Wald. Höchstwerte von 1 bis 6 Grad.

Montag: Bedeckt, gebietsweise noch etwas Regen oder Schnee, im Tagesverlauf von den Alpen her Auflockerungen. Höchstwerte von 1 bis 6 Grad.