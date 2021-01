Wetter in München und Bayern: Neuschnee zum Wochenstart

Mit Straßenglätte und vereinzelt Schnee startet Bayern in die neue Woche.

München - Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellenweise Glätte durch frischen Schneefall und überfrierende Nässe, vor allem im Süden Bayerns.

Nördlich der Donau rechnet der DWD bis zum Abend mit 1 bis 5, im Bergland 5 bis 10, in Staulagen von Frankenwald und Fichtelgebirge mit bis zu 15 cm Neuschnee.

Bis zum Vormittag herrscht vielerorts leichter Frost, in Teilen Oberfrankens darüber hinaus Dauerfrost. In der Nacht zum Montag verbreitet leichter bis mäßiger, in Alpentälern zum Teil auch strenger Frost.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Sonntag: Wolkig, bedeckt und vereinzelt Schneefall. Höchstwerte -1 bis +5 Grad.

Montag: Im Norden vereinzelt, nach Süden hin häufiger leichter bis mäßiger Schneefall. Höchstwerte -3 bis +2 Grad.

Dienstag:Sonnige Abschnitte im Süden, ansonsten bedeckt. Höchstwerte -2 bis +3 Grad.